So unglaublich sahen die Stars bei der „Der Teufel trägt Prada 2“-Premiere aus

20 Jahre haben wir gewartet, jetzt ist es endlich so weit. Die Fortsetzung des ultimativen Kult-Modefilms feierte in New York ihre Weltpremiere. Und der rote Teppich? Der lieferte Looks, die selbst der gefürchteten Miranda Priestly ein anerkennendes Lächeln entlockt hätten.

Es ist kaum zu fassen: 2006 kam „Der Teufel trägt Prada“ in die Kinos und definierte eine ganze Generation von Modefans. Nun sind die Stars zurück, um ihrem Ruf gerecht zu werden. Nach einer atemberaubenden, globalen Pressetour, die von Mexiko-Stadt über Tokio bis nach Shanghai für Schnappatmung sorgte, gipfelte das Spektakel gestern Abend in der mit Spannung erwarteten Premiere im Big Apple.

Haute Couture trifft Hollywood

Wer sich an die eher zurückhaltenden Outfits der Original-Premiere beim L.A. Film Festival vor 20 Jahren erinnert, musste sich gestern Abend die Augen reiben. Die Weltpremiere in New York stand ganz im Zeichen atemberaubender Haute Couture. Der glamouröse Abend wurde dominiert von skulpturalen Silhouetten, transparenten Details und kräftigen Statement-Farben. Auf dem Teppich reihte sich ein Meisterwerk an das nächste: Looks von Susan Fang, Valentino, Chanel, Stella McCartney, Schiaparelli und – natürlich – Prada sorgten für ein wahres Fashion-Feuerwerk.

Die Stars des Abends

Anne Hathaway: Die Lady in Red

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Alle Augen waren auf Anne Hathaway gerichtet. Die Schauspielerin verschmolz farblich beinahe mit dem roten Teppich und sah dabei absolut umwerfend aus. Sie glänzte in einem leuchtend roten, trägerlosen Seidenkleid von Louis Vuitton, dessen strukturiertes Bustier ihre Schultern perfekt in Szene setzte. Der knöchellange, 3D-plissierte Rock gab dem Look einen modernen Twist. Dazu kombinierte sie farblich abgestimmte Plateausandalen, funkelnden Bulgari-Schmuck und trug ihr Haar in lockeren, fließenden Wellen. Einfach ikonisch!

Meryl Streep: Miranda Priestly ist zurück

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Meryl Streep ließ auf dem Red Carpet ihre innere Chefredakteurin aufleben. Auch sie setzte auf die Power-Farbe Rot und bewies, wer die wahre Fashion-Königin ist. In einem Cape-Mantel mit Bindeband am Hals von Givenchy schwebte sie über den Teppich. Spitze Pumps und eine übergroße Sonnenbrille verliehen ihr den ultimativen, unnahbaren Anna-Wintour-Gedächtnis-Look. Bahnbrechend? Ja, das war es wirklich.

Emily Blunt: Skulpturale Perfektion

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Ihre Kollegin Emily Blunt bewies extremen Mut zur Mode und entschied sich für ein architektonisches Highlight aus der Schiaparelli Haute Couture Frühjahrskollektion 2026. Das eng anliegende Oberteil aus edlem Bast ging in einen voluminösen, dramatisch gestuften Rock über. Ein Look, der garantiert auf den Titelseiten der Magazine landen würde.

Lady Gaga: Dramatik pur

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Wenn es um große Auftritte geht, darf Lady Gaga nicht fehlen. Die Sängerin und Schauspielerin, die gemeinsam mit Rapperin Doechii den Soundtrack zum Trailer des Films beigesteuert hat, brachte ihre typische Dramatik mit nach New York. Sie hüllte sich in ein trägerloses Abendkleid, dessen markant ausgestellte Silhouette unterhalb des Knies für den perfekten Wow-Effekt sorgte.

Ein Abend voller Starpower

Neben den Hauptdarstellerinnen ließen es sich auch prominente Gäste wie Heidi Klum, Simone Ashley und Winnie Harlow nicht nehmen, die Premiere in der Fashion-Metropole zu feiern. Sie alle zeigten sich in absoluten Top-Looks und machten den Abend zu einem der wichtigsten Mode-Events des Jahres.

Ab dem 29. April 2026 wird "Der Teufel trägt Prada 2" in den österreichischen Kinos zu sehen sein.