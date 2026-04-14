Tickets für die exklusive MADONNA-Premiere von Der Teufel trägt Prada 2 in Wien gewinnen!

Mit Der Teufel trägt Prada 2 kehrt eine der ikonischsten Fashion-Stories aller Zeiten endlich auf die große Leinwand zurück. Jahre nach dem ersten Teil treffen wir wieder auf Andy Sachs, Emily Charlton und natürlich die legendäre Miranda Priestly – stärker, schärfer und stilvoller denn je. Während sich die Medienlandschaft und die Modeindustrie radikal verändert haben, stellt sich die Frage: Wer hat heute wirklich die Macht? Und welchen Preis ist Erfolg wert?

Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit bissigen Dialogen, atemberaubenden Looks und jeder Menge Drama freuen.

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Und jetzt wird’s noch besser:

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MADONNA VIP Screening – alle Infos auf einen Blick

Wo? Hollywood Megaplex Gasometer

Wann? 29. April 2026

Einlass: 18:30 Uhr

Filmbeginn: 19:00 Uhr

Freuen Sie sich auf einen glamourösen Kinoabend mit modischen Goodies vor Ort und einer stilvollen Sektbar von Szigeti – perfekt, um dich auf den wohl modischsten Film des Jahres einzustimmen.

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