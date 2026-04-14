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Tickets für die exklusive MADONNA-Premiere von Der Teufel trägt Prada 2 in Wien gewinnen!
© Getty Images

Gewinnspiel!

Tickets für die exklusive MADONNA-Premiere von Der Teufel trägt Prada 2 in Wien gewinnen!

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Mit Der Teufel trägt Prada 2 kehrt eine der ikonischsten Fashion-Stories aller Zeiten endlich auf die große Leinwand zurück. Jahre nach dem ersten Teil treffen wir wieder auf Andy Sachs, Emily Charlton und natürlich die legendäre Miranda Priestly – stärker, schärfer und stilvoller denn je. Während sich die Medienlandschaft und die Modeindustrie radikal verändert haben, stellt sich die Frage: Wer hat heute wirklich die Macht? Und welchen Preis ist Erfolg wert?

Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit bissigen Dialogen, atemberaubenden Looks und jeder Menge Drama freuen.

Tickets für die exklusive MADONNA-Premiere von Der Teufel trägt Prada 2 in Wien gewinnen!
© Getty Images

Und jetzt wird’s noch besser:
Gemeinsam mit MADONNA haben Sie die Chance, den Film noch vor allen anderen bei einem exklusiven VIP-Screening zu erleben! Wir verlosen 10x2 exklusive Kinotickets.

Tickets für die exklusive MADONNA-Premiere von Der Teufel trägt Prada 2 in Wien gewinnen!
© Getty Images

MADONNA VIP Screening – alle Infos auf einen Blick

  • Wo? Hollywood Megaplex Gasometer
  • Wann? 29. April 2026
  • Einlass: 18:30 Uhr
  • Filmbeginn: 19:00 Uhr

Freuen Sie sich auf einen glamourösen Kinoabend mit modischen Goodies vor Ort und einer stilvollen Sektbar von Szigeti – perfekt, um dich auf den wohl modischsten Film des Jahres einzustimmen.

Tickets für die exklusive MADONNA-Premiere von Der Teufel trägt Prada 2 in Wien gewinnen!
© Hollywood Megaplex Gasometer

Jetzt mitmachen & gewinnen!

Wir verlosen 10x2 Tickets für dieses exklusive Event.

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Das Gewinnspiel endet am 26. April um 00.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. MADONNA wünscht viel Glück!  
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