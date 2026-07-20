Versteckt! Diese Details haben Sie bei der WM-Halbzeitshow sicher übersehen

Madonna, BTS, Justin Bieber und Coldplay lieferten bei der ersten WM-Halbzeitshow Geschichte und versteckten dabei jede Menge Details. Von geheimen Botschaften bis hin zu einer Weltpremiere: Diese Momente haben viele Zuschauer übersehen.

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Premiere bei der Fußball-WM: Erstmals überhaupt gab es beim Finale eine Halbzeitshow und die sorgte nicht nur wegen der prominenten Stars für Gesprächsstoff. Zwischen Madonna, BTS, Justin Bieber und Coldplay versteckten sich zahlreiche kleine Botschaften und besondere Momente, die vielen Fans erst auf den zweiten Blick auffielen. Die erste Halbzeitshow in der Geschichte einer Fußball-Weltmeisterschaft orientierte sich klar am Vorbild des Super Bowls. Eigentlich sollte die traditionelle 15-minütige Pause nur geringfügig verlängert werden, am Ende dauerte die Unterbrechung jedoch rund 27 Minuten, was in den sozialen Medien für reichlich Diskussionen sorgte.

Madonna eröffnete mit einem 26 Jahre alten Klassiker

Ronaldinho und Ronaldo performen mit Madonna © Houston Chronicle via Getty Imag

Den Auftakt machte Madonna, die spektakulär gemeinsam mit den brasilianischen Fußball-Legenden Ronaldo und Ronaldinho ins Stadion fuhr. Gesungen wurde ausgerechnet ihr Hit "Music" - ein Song, der bereits im Jahr 2000 veröffentlicht wurde und damit mittlerweile 26 Jahre alt ist. Die Botschaft dahinter: Ein Klassiker, der Generationen verbindet, genau wie der Fußball selbst.

BTS setzte mit der Zahl 7 ein Zeichen

BTS bei WM Halftime-Show © FIFA via Getty Images

Auch BTS versteckte eine kleine Hommage an die eigene Geschichte. Die Mitglieder trugen Trikots mit der Nummer 7 – eine Anspielung auf die siebenköpfige K-Pop-Band. Für Fans war das ein emotionales Detail, schließlich gilt die Zahl längst als Symbol für den Zusammenhalt der Gruppe.

Justin Bieber nutzte die größte Bühne für Eigenwerbung

Justin Bieber © Getty Images

Während viele Fans zunächst über Justin Biebers Outfit rätselten, steckte auch dahinter eine Botschaft. Der Sänger trug Kleidung seiner eigenen Modemarke SKYLRK und nutzte die weltweit wohl größte Fußballbühne, um sein noch junges Label Millionen Zuschauern zu präsentieren.

"Love, Love, Love" als Hommage an Pelé

Der wohl emotionalste Moment der Halbzeitshow kam zum Schluss: Auf den Stadionbildschirmen war Fußballlegende Pelé zu sehen, der die Worte "Love, love, love" sprach. Dabei handelte es sich um einen Ausschnitt aus seiner Abschiedsrede von 1977, in der er das Publikum dazu aufrief, Liebe zum wichtigsten Wert zu machen. Die FIFA griff dieses historische Zitat als Leitmotiv der Show auf, bevor Coldplay gemeinsam mit einem Kinderchor den Abend musikalisch ausklingen ließ. Damit war die erste WM-Halbzeitshow nicht nur ein Spektakel mit Weltstars, sondern auch eine Hommage an den wohl größten Fußballer aller Zeiten.

Coldplay überraschte mit einer Weltpremiere

Coldplay-Sänger Chris Martin mit Kinder-Chor © FIFA via Getty Images

Für einen weiteren Gänsehautmoment sorgte Coldplay. Gemeinsam mit den übrigen Künstlern präsentierte die Band erstmals ihren neuen Song "We Dance" noch bevor dieser offiziell veröffentlicht wurde. Die WM-Halbzeitshow wurde damit zur exklusiven Weltpremiere des neuen Tracks.

Ein neues Kapitel für die Fußball-WM

Ob die Halbzeitshow künftig fixer Bestandteil jeder Weltmeisterschaft wird, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Mit Weltstars, versteckten Botschaften und zahlreichen popkulturellen Anspielungen hat die FIFA dem Finale ein Entertainment-Upgrade verpasst – auch wenn die deutlich verlängerte Pause nicht bei allen Fans gut ankam.