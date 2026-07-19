WM-Finale
Mega-Show! Halftime-Superstars als heimliches Highlight
Den Anfang machte Pop-Queen Madonna, die von den Brasilien-Legenden Ronaldo und Ronaldino mit einem Buggy ins Stadion chauffiert wurde.
Dann wurde es skurril: Star-Dirigent Gustavo Dudamel kommandierte die Stars aus der Muppet-Show zu "Seven Nation Army", die pelzigen Figuren machten dann auch noch den Holland-Ruderer.
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K-Pop-Stars BTS legten nach, dann hatte Serie-Superstar Ted Lasso einen witzigen Auftritt: Der Kult-Trainer "wechselte" Justin Bieber ein, der die Herzen der weiblichen Fans dahinschmelzen ließ.
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Dann wurde es wieder heiß: Shakira performte noch einmal ihren WM-Song "Dai Dai" und ließ die Hüften kreisen. Den krönenden Abschluss bildete Coldplay - dann war wieder Zeit für Fußball!
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