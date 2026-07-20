Tattoo-Wette nach WM-Triumph: Cucurella macht Ernst

Ein Mann, ein Wort! Marc Cucurella zieht sein verrücktes WM-Versprechen tatsächlich durch.

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Schon vor der Weltmeisterschaft hatte Marc Cucurella mit einer kuriosen Ansage für Staunen gesorgt. Sein Versprechen: Sollte Spanien den WM-Pokal holen, würde er sich das Gesicht von Nationaltrainer Luis de la Fuente tätowieren lassen. Nach dem 1:0-Finalsieg gegen Argentinien steht fest: Der Weltmeister macht ernst.

Kaum war der Pokal in den Händen, dachte Reals Neuzugang schon an den nächsten Termin. Aus den Katakomben des Stadions meldete sich der Linksverteidiger mit einem Augenzwinkern auf Instagram: "Ist hier irgendwo ein Tätowierer?" Dazu postete er zwei Sterne – als Symbol für Spaniens zweiten WM-Titel.

Cucurella sucht nach Abpfiff einen Tätowierer © Instagram

Und auch nach der ersten Euphorie blieb der 27-Jährige bei seinem Plan. "Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo ich mir das Tattoo stechen lasse. Es wird auf jeden Fall an einer gut sichtbaren Stelle sein. Auf dem Rückflug überlege ich mir, wo genau", erklärte er spanischen Medien.

De La Fuente: »So hässlich bin ich auch nicht«

Der Weltmeister-Coach nahm die außergewöhnliche Liebeserklärung mit einem breiten Grinsen zur Kenntnis. "Versprechen muss man halten", sagte de la Fuente – und schob schlagfertig hinterher: "So hässlich bin ich ja nun auch wieder nicht."

Überraschend kommt die Aktion allerdings nicht. Dass der Linksverteidiger nach großen Erfolgen gerne für Hingucker sorgt, ist längst bekannt. Auf seinem linken Oberarm trägt er bereits einen mächtigen Löwen. Nach dem EM-Triumph 2024 überraschte er zudem mit einer knallroten Lockenmähne. Diesmal fällt die Erinnerung allerdings deutlich dauerhafter aus – und geht wortwörtlich unter die Haut.