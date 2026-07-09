Bieber rockt die Bombast-Halbzeitshow der FIFA-WM

Justin Bieber ist der nächste Superstar für das WM-Finale! Die FIFA bestätigte den kanadischen Popstar für die Halbzeitshow am 19. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford. Gemeinsam mit Shakira, Madonna, BTS, Coldplay und weiteren Weltstars soll er die größte Musikshow der Fußball-Geschichte auf die Bühne bringen.

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Jetzt ist das Staraufgebot komplett! Nachdem Shakira, Madonna und die südkoreanische Erfolgsband BTS bereits feststanden, bestätigten die FIFA und die Hilfsorganisation Global Citizen nun auch den Auftritt von Justin Bieber. Der Kanadier wird beim WM-Finale gemeinsam mit dem nigerianischen Grammy-Gewinner Burna Boy, Stardirigent Gustavo Dudamel, Coldplay sowie einem New Yorker Grundschulchor auftreten.

Das größte Musik-Spektakel der WM

Kuratiert wird die Show von Coldplay-Frontmann Chris Martin. Produziert wird sie gemeinsam von der FIFA und Global Citizen. Hinter dem Spektakel steckt auch ein guter Zweck: Mit der Halbzeitshow sollen weltweit Spenden für Bildungsprojekte für Kinder gesammelt werden.

Die FIFA orientiert sich damit endgültig am Vorbild des Super Bowls, dessen Halbzeitshow seit Jahren zu den größten Musikereignissen der Welt zählt. FIFA-Präsident Gianni Infantino versprach bereits eine Show, die "dem größten Sportereignis der Welt gerecht wird".

Nur elf Minuten für die Superstars

Lange war unklar, wie viel Zeit den Künstlern überhaupt bleibt. Jetzt ist die wichtigste Frage geklärt: Die eigentliche Show dauert nur elf Minuten. Zusammen mit Auf- und Abbau bleibt die Halbzeit bei den im Fußball üblichen 15 Minuten. Laut den Organisatoren wird dabei auch der Rasen nicht beschädigt.

Damit geht die FIFA einen anderen Weg als zuletzt bei der Klub-WM 2025 oder der Copa América 2024. Dort dauerten die Halbzeitshows rund 25 Minuten und sorgten für heftige Kritik. Das International Football Association Board (IFAB) lehnt längere Halbzeitpausen wegen möglicher gesundheitlicher Risiken für die Spieler ab.

Mit Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Coldplay und Burna Boy verspricht die FIFA nun trotzdem ein Spektakel, das nicht nur Fußballfans begeistern soll. Das WM-Finale am 19. Juli dürfte damit auch musikalisch neue Maßstäbe setzen.