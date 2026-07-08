England-Plan: Feiertag bei WM-Titel?

Ein möglicher WM-Titel Englands könnte landesweit gefeiert werden. Der scheidende Premierminister Keir Starmer stellt für diesen Fall einen zusätzlichen Feiertag in Aussicht.

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Regierungsquellen zufolge ist Keir Starmer geneigt, einen zusätzlichen Feiertag zu empfehlen, falls England die Fußball-Weltmeisterschaft gewinnt. Demnach soll ein möglicher Titelgewinn erstmals seit 1966 mit einem landesweiten Feiertag gewürdigt werden.

© Getty Images

Starmer hält es sich offen

Auf die Frage nach einem möglichen Feiertag sagte Starmer: "Mal sehen, was passiert, wenn wir dort ankommen, aber was den Feiertag angeht, glaube ich, ich will es nicht verschreien, aber frag mich noch einmal, wenn wir ins Finale kommen."

Hohe Kosten genannt

Stamers Minister lehnen Forderungen nach zusätzlichen Feiertagen üblicherweise ab. Als Grund werden geschätzte Kosten von 2,4 Milliarden Pfund durch verlorene wirtschaftliche Aktivität genannt.

Zu den jüngsten Ausnahmen zählt ein zusätzlicher Feiertag im Jahr 2022 anlässlich des 70. Thronjubiläums der verstorbenen Königin Elisabeth.

Diskussion um Feiertag

Regierungsquellen zufolge ist Starmer jedoch der Ansicht, dass ein Gewinn der Weltmeisterschaft erstmals seit 1966 mit einem nationalen Feiertag gefeiert werden sollte.

Weg ins Finale

Bevor ein möglicher Feiertag Realität werden kann, muss England zunächst Samstag Norwegen besiegen und anschließend ein mögliches Halbfinale gegen Argentinien gewinnen. Das Finale findet Sonntag, 19. Juli statt.