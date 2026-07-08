Kult-Kommentator fragt live im TV nach seinen Kindern

Beim großen WM-Achtelfinale zwischen Argentinien und Ägypten sorgte Kommentator Wolff Fuss live im TV für einen ganz privaten Moment und erkundigte sich direkt bei seiner Ehefrau nach den Kindern.

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Eigentlich stand das sportliche Großereignis im Fokus der Berichterstattung bei MagentaTV. Doch als der Sender am Dienstag live in das Mercedes-Benz Stadium nach Atlanta schaltete, nutzte der 50-jährige Kommentator Wolff Fuss die Gelegenheit sofort für familiäre Angelegenheiten. Er begrüßte seine Ehefrau Anna Kraft, die das Turnier aus dem Studio in Ismaning moderiert, direkt mit einer privaten Frage nach dem Nachwuchs. Die unerwartete Eröffnung lockerte die Stimmung vor dem Spiel sichtlich auf.

Auftrag für die Heimreise

Anna Kraft reagierte gelassen auf die Frage ihres Ehemanns. Sie bestätigte, dass alles wunderbar sei, und nutzte die Liveschalte direkt, um Wolff Fuss eine konkrete Wunschliste für die Rückkehr nach Hause zu übermitteln. Die gemeinsame Tochter wünsche sich einen Pharaonen-Hut, während die ältere Tochter auf ein Trikot von Lionel Messi hoffe. Damit waren die Aufgaben für den Vater abseits des Mikrofons klar verteilt.

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Besonderes Frühstück im Hotel

Der Kommentator, der zu diesem Zeitpunkt bereits seit knapp vier Wochen in Nordamerika im Einsatz war, teilte daraufhin noch eine persönliche Beobachtung aus seinem Hotel. Er berichtete von seinem Morgen vor dem Spiel, den er in unmittelbarer Nähe des Stadions verbrachte. Beim Frühstück traf Wolff Fuss auf rund 100 verkleidete Messis und zwei Pharaonen, was die Stimmung vor dem sportlichen Duell perfekt untermauerte.