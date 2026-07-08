Emotionale Rede
Kroatien-Trainer Dalic zurückgetreten
Nur sechs Tage nach dem Ausscheiden aus der WM 2026 gegen Portugal im Sechzehntelfinale (1:2) hat Dalic seinen Rücktritt bekanntgegeben, das bestätigt auch der kroatische Fußball-Verband. Seine größte Errungenschaft: 2018 wurde Kroatien Vizeweltmeister.
Auch interessant
Beeindruckende Leistungen
"Eine bescheidene Ankunft. Eine unvergessliche Reise. Ein stolzer Abschied", schrieb der Verband auf X: "Zlatko Dalic hat beschlossen, sein unglaublich erfolgreiches Kapitel mit Kroatien zu beenden."
2017 übernahm der Trainer das Nationalteam rund um den Star Modric - von da an feierte man große Erfolge: 2018 führte er die Mannschaft ins WM-Finale und 2022 auf Platz 3, 2023 scheiterte man knapp am Nations-League-Titel. Insgesamt stand Dalic 111 Spiele an der Seitenlinie.
"Danke für die Erfolge, den Zusammenhalt und deinen unerschütterlichen Einsatz, für Kroatien zu kämpfen", hieß es in dem Post weiter: "Der Respekt, den du dir bei deinen Spielern, deinem Staff und deinen Gegnern erworben hast, sagt alles darüber aus, was für ein Mensch du bist."
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden