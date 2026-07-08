Haaland-Hype erreicht sogar Google

Das Haaland-Fieber rund um Norwegen bei der Fußball-WM hat jetzt auch Google erreicht. Wenn man nach dem Stürmer-Star sucht, rudern vier Wikinger durchs Bild.

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"Rooo! Rooo!" Der Ruder-Jubel der Norweger ist längst legendär, nach dem 2:1-Aufstieg gegen Favorit Brasilien drehte das komplette Stadion in New York durch.

Doppelpack-Schütze Erling Haaland wurde im Netz gefeiert: Sein "Haaland Walk" und Clips von einem früheren Musikvideo sind längst Kult im Netz.

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Jetzt setzt Google dem Norweger ein kleines, digitales Denkmal. Wenn man nach Haaland sucht, rudern Wikinger durchs Bild!