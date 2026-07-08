Fußball WM
TV
E-Paper
Sport

Verband im Visier

FBI ermittelt gegen Argentinien

OR
von
Gegen Chiqui Tapia laufen Finanzuntersuchungen.
© X - Chiqui Tapia
Während der Präsident des argentinischen Fußballverbandes (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, die Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Miami begleitet, machen US-Behörden in derselben Stadt Fortschritte bei einer weitreichenden Finanzuntersuchung.
OE24 auf Google bevorzugen

Im Zentrum der Ermittlungen steht die Verwaltung von über 300 Millionen US-Dollar aus internationalen Handelsverträgen der AFA.

Auch interessant

Der Grund: Warum heute kein WM-Spiel ist

Vier Fußball-Kracher: Jetzt stehen die Viertelfinale fest

Tränen-Aus! WM-Karriere von Cristiano Ronaldo zu Ende

Schon im eigenen Land ein Verfahren

FBI-Agenten und Staatsanwälte des US-Justizministeriums haben in diesem Zuge den Geschäftsmann Guillermo Tofoni zu einer mehrstündigen Anhörung vorgeladen, um die von der AFA genutzten Finanzstrukturen und Geldflüsse über US-Banken und -Unternehmen zu rekonstruieren. Drei auf Wirtschaftskriminalität spezialisierte Bundesstaatsanwälte prüfen in diesem noch vorläufigen Stadium, ob die Transaktionen Straftaten nach US-Recht darstellen; formelle Anklagen gibt es bisher noch nicht. Brisant ist diese Entwicklung nicht nur wegen des Zeitpunkts während des WM-Turniers, sondern auch aufgrund von Tapias rechtlicher Situation: Er durfte nur dank einer gerichtlichen Sondergenehmigung in die USA reisen. In seiner Heimat Argentinien läuft gegen ihn ein weiteres Verfahren wegen des Verdachts der Veruntreuung von Steuer- und Pensionsgeldern in Höhe von über 11 Millionen Euro, weshalb gegen ihn eigentlich ein Ausreiseverbot verhängt worden war.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

4:3 n. E. - Schweiz wirft Kolumbien nach Elfer-Krimi raus

Nächster WM-Eklat: Ägypten-Trainer zeigt umstrittene "X"-Geste

WM-Knall: Offizieller Protest gegen Messis Drama-Sieg

VARgentinien: Schiedsrichter-Skandal vor Viertelfinal-Hit

FBI ermittelt gegen Argentinien

Der Grund: Warum heute kein WM-Spiel ist

Norwegen-Alarm um Erling Haaland (25)

Schinkels: "Das ist meine Elf der WM"

Messi in Tränen: "Ich war sehr traurig"

Vier Fußball-Kracher: Jetzt stehen die Viertelfinale fest