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Krankheitswelle

Norwegen-Alarm um Erling Haaland (25)

Ein norwegischer Fußballspieler im roten Trikot gestikuliert während eines Spiels im Stadion.
© APA/AFP/JEWEL SAMAD
Norwegen steht erstmals in der Geschichte bei einer Fußball-Weltmeisterschaft im Viertelfinale – doch vor dem Duell mit England gibt es Sorgen abseits des Platzes.
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Eine Erkältungswelle beschäftigt die Mannschaft von Nationaltrainer Ståle Solbakken, mehrere Spieler kämpfen mit gesundheitlichen Problemen.

"Es gibt immer wieder vereinzelt Husten und Keuchen", erklärte Solbakken gegenüber der norwegischen Zeitung Dagbladet. Der Trainer sieht einen möglichen Zusammenhang mit den enormen Reisestrapazen während des Turniers. Die norwegische Auswahl musste seit ihrer Ankunft in den USA zahlreiche Kilometer zurücklegen und immer wieder den Standort wechseln.

Ein Mann im hellblauen Norwegen-Trikot spricht auf einer Pressekonferenz.
© APA/AFP/MAURO PIMENTEL

Die Reiseroute der Mannschaft führte unter anderem nach Boston, New Jersey, erneut Boston und Dallas. Für das Viertelfinale gegen England geht es nun weiter nach Miami. Neben den langen Flügen belasten auch wechselnde Klimazonen, klimatisierte Räume und der ständige Rhythmuswechsel die Spieler.

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Immer wieder Probleme

Die ersten gesundheitlichen Probleme traten bereits zu Beginn der Weltmeisterschaft auf. Stürmer Jørgen Strand Larsen verpasste vor dem Auftaktspiel eine Trainingseinheit wegen Fieber. Nach der Niederlage gegen Frankreich hatte auch Solbakken selbst mit starkem Husten zu kämpfen. Im Achtelfinale gegen Brasilien musste Verteidiger Marcus Holmgren Pedersen wegen Krankheit passen.

Solbakken glaubt, dass bei Pedersen mehrere Faktoren zusammenkamen. Der junge Spieler habe bei der WM überraschend viel Verantwortung übernommen, viele neue Eindrücke gesammelt und sei körperlich wie mental stark gefordert gewesen. Irgendwann könne der Körper auf diese Belastung reagieren und das System gerate aus dem Gleichgewicht.

Trotz der Probleme erlebt Norwegen ein historisches Turnier. Beim 2:1-Sieg gegen Brasilien war vor allem Erling Haaland der gefeierte Mann. Der Superstar erzielte zwei Treffer und gehört mit insgesamt sieben Toren zu den besten Schützen der WM.

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