Der Grund: Warum heute kein WM-Spiel ist

Seit Wochen hält die Fußball-Weltmeisterschaft die Fans in Atem, doch heute herrscht erstmals Stille auf dem Platz.

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Die Mammut-WM in den USA, Mexiko und Kanada gönnt sich eine Verschnaufpause: Erstmals seit Beginn des XXL-Turniers gibt es heute keinen einzigen Anpfiff. Nachdem am Dienstag die letzten Achtelfinals absolviert wurden, bleiben die Bildschirme heute schwarz.

Gleich geht es wieder weiter

Die Lücke im Spielplan währt jedoch nur kurz, denn schon am Donnerstag (9. Juli) kehrt die Fußball-Action zurück. Den Auftakt der Viertelfinals macht der Kracher zwischen Frankreich und Marokko um 22 Uhr deutscher Zeit. Am Freitag folgt um 21 Uhr das europäische Top-Duell zwischen Spanien und Belgien. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fallen dann die letzten Entscheidungen um den Einzug ins Halbfinale: Um 23 Uhr trifft Norwegen auf England, gefolgt von Argentinien gegen die Schweiz um 3 Uhr nachts.

Anschließend können die Teams erneut kurz durchatmen, bevor am 14. und 15. Juli (jeweils 21 Uhr) die Halbfinals anstehen. Den krönenden Abschluss der ersten WM mit 48 Teams und insgesamt 104 Spielen bilden das Spiel um Platz drei am 18. Juli (23 Uhr) sowie das große Finale am 19. Juli um 21 Uhr.