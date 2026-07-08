Messi in Tränen: "Ich war sehr traurig"

Darum brach der Superstar in Tränen aus

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Titelverteidiger Argentinien steht vor dem überraschenden Aus gegen Ägypten, als Lionel Messi aufdreht. Mit einem Tor und einer Torvorlage sorgt der Superstar dafür, dass sein Team im Rennen bleibt. Obwohl der 39-Jährige bei einem Elfmeter scheiterte, baute er seinen WM-Torrekord auf 21 Treffer aus. Seine sechste und sehr wahrscheinlich letzte WM ist für ihn persönlich jetzt schon ein großer Erfolg.

Nach dem Schlusspfiff brach Messi in Tränen aus. "Das Weinen war ein emotionaler Ausbruch. Ich war sehr traurig, weil ich den Elfmeter verschossen hatte", so Messi. "Ich hatte das Gefühl, die Mannschaft in einem entscheidenden Moment im Stich gelassen zu haben", erklärte der Superstar.

ATLANTA,GEORGIA,USA,07.JUL.26 - SOCCER - FIFA World Cup 2026, round of 16, Argentina vs Egypt. Image shows Lionel Messi (ARG). Photo: GEPA pictures/ ZUMA Press/ Ulrik Pedersen - ATTENTION - COPYRIGHT FOR AUSTRIAN CLIENTS ONLY © GEPA pictures

"Sehr frustriert"

Der achtfache Weltfußballer ergänzte: "Ich war mit allem, was heute im Spiel passiert ist, sehr frustriert – besonders nach meinem verschossenen Elfmeter. Wenn ich getroffen hätte, hätte das die Dynamik des Spiels verändert."

Trotz des Rückschlags wurde Messi erneut zum entscheidenden Mann. Nach dem Treffer von Cristian Romero kehrte der Glaube zurück. "Als das Tor von Cuti gefallen ist, spürten alle tief in sich, dass es möglich ist. Wir glaubten daran, dass wir es schaffen können", sagte der Superstar.

Für Messi und Argentinien geht damit der Traum von der Titelverteidigung weiter – auch dank eines Comebacks voller Drama und Emotionen.