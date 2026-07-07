Nächster WM-Eklat: Ägypten-Trainer zeigt umstrittene "X"-Geste

Der Ärger über das dramatische 2:3 gegen Weltmeister Argentinien war bei Ägypten auch Minuten nach dem Schlusspfiff noch riesig. Doch statt nur wilder Proteste sorgte Teamchef Hossam Hassan mit einer rätselhaften Geste für den nächsten Aufreger des WM-Abends.

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Was ist passiert? Kurz vor Spielende zeigte Hassan Schiedsrichter François Letexier demonstrativ ein großes "X" mit den Unterarmen. Der französische Referee unterbrach das Geschehen sofort und lieferte sich einen längeren Wortwechsel mit dem Coach. Auch Hassans Bruder und Co-Trainer Ibrahim Hassan musste eingreifen, zog dessen Arme wieder nach unten und versuchte, die Situation zu beruhigen. Erst danach kehrte Letexier auf den Platz zurück.

Internationale Rassismus-Geste

Was genau Hassan mit der Geste ausdrücken wollte, blieb zunächst offen. International wird das "X" häufig verwendet, um auf mutmaßliche rassistische Vorfälle aufmerksam zu machen. In der Vergangenheit nutzte allerdings auch José Mourinho dieselbe Bewegung – damals als Symbol für "Handschellen" und den Vorwurf, der Schiedsrichter stehe unter Einfluss. Der Portugiese wurde dafür 2010 sogar für drei Spiele gesperrt.

Video zum Thema Highlights: Argentinien vs. Ägypten © ORF

Auslöser des Wutausbruchs war die umstrittene Schlussphase. Ägypten fühlte sich nach dem entscheidenden 2:3 schwer benachteiligt. Die Pharaonen reklamierten vor dem Siegtreffer ein Foul von Rodrigo De Paul, während ihnen selbst zuvor ein Tor nach VAR-Eingriff aberkannt worden war.

»Werde mir kein einziges WM-Spiel ansehen«

Auch auf der Pressekonferenz legte Hassan nach. "Warum gibt es im Fußball keine Fairness? Wir wurden heute unfair behandelt", wetterte der 59-Jährige. Besonders brisant: Nach eigenen Angaben hatte Ägypten bereits vor der Partie Einspruch gegen die Ansetzung des französischen Schiedsrichters eingelegt. Seine Konsequenz fällt drastisch aus: "Ich werde mir kein einziges Spiel dieser Weltmeisterschaft mehr ansehen."