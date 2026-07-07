VARgentinien: Schiedsrichter-Skandal vor Viertelfinal-Hit

Die Benennung der Schiedsrichter für den Viertelfinal-Kracher von Frankreich gegen Marokko sorgt für eine Premiere und viele Fans wittern den nächsten FIFA-Skandal.

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Zwei Themen überschatten bei der Weltmeisterschaft teilweise das Fußballfest. Einerseits ist es FIFA-Boss Gianni Infantino, andererseits manche Schiedsrichter-Entscheidungen.

Und noch bevor das letzte Viertelfinale angepfiffen wurde, gibt es erneut einen Wirbel um die Referees. Denn beim Viertelfinal-Kracher von Turnierfavorit und Katar-Finalist Frankreich gibt es bei der Besetzung eine WM-Premiere, die Fragen aufwirft.

Denn in den Augen vieler Fußball-Fans profitierte vor allem Titelverteidiger Argentinien von zwei Entscheidungen, wo der VAR nicht eingegriffen hatte. Sowohl vor dem 1:0 von Lionel Messi gegen Österreich als auch beim entscheidenden 3:2-Thriller im Achtelfinale gegen Ägypten hätte man im Vorfeld auf Foul entscheiden können.

Wirbel um Besetzung

Doch der VAR blickte bei beiden Szenen weg und am Ende jubelten Messi & Co. über den Sieg. Argentinien steht auch im Mittelpunkt des Spiels der Franzosen am Donnerstag (ab 22 Uhr im oe24-LIVE-TICKER).

France's forward #10 Kylian Mbappe attends a training session at Bentley University in Waltham, near Boston, on July 07, 2026, during the 2026 World Cup football tournament. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) © APA/AFP/FRANCK FIFE

Denn erstmals bei der laufenden Endrunde kommen alle Schiedsrichter aus einem Land, just aus dem des Titelverteidigers gegen einen der größten Rivalen um die Krönung im Endspiel von New York. Unzählige Fan-Plattformen gehen schon jetzt auf die Barrikaden und wittern eine Verschwörung.

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VARgentinien und viele andere Begriffe werden schon verwendet. Fakt ist allerdings, dass auf Hauptschiedsrichter Facundo Tello am Donnerstag alle Augen gerichtet sein werden.