3:2 - Messi rettet Argentinien vor Schock-Aus gegen Ägypten

Was für ein Fußball-Thriller! Argentinien stand gegen Ägypten kurz vor dem WM-Aus, doch innerhalb von elf Minuten dreht der Titelverteidiger auf und rettet sich mit 3:2 ins Viertelfinale.

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Messi zittert, Messi verschießt – und Messi jubelt doch! Dieses Achtelfinale hatte alles: Schock, Drama, VAR-Wahnsinn und ein furioses Comeback. Nach einem 0:2-Rückstand dreht Weltmeister Argentinien gegen aufopferungsvoll kämpfende Ägypter die Partie innerhalb von nur 13 Minuten noch zum spektakulären 3:2 und zieht ins Viertelfinale.

Argentinien riss wie erwartet vom Anpfiff weg das Kommando an sich, doch am Abwehrbollwerk der Ägypter biss sich der Titelverteidiger zunächst die Zähne aus. Die Pharaonen lauerten geduldig auf ihren Moment – und schlugen mit ihrer ersten echten Chance eiskalt zu: Nach einer raffiniert kurz abgespielten Ecke steigt brahim höher als Martínez und köpft in die Maschen – 1:0 (15.) Ägypten.

Der Wirkungstreffer saß. Die Gauchos mussten sich kurz schütteln, antworteten dann aber mit einem wahren Sturmlauf. Die Mega-Chance auf den Ausgleich bot sich vom Elfmeterpunkt: Nach einem Foul an Tagliafico schnappt sich Messi den Ball – und scheitert wie schon gegen Österreich am überragenden Shobeir (21.).

Messi ohne Glück

Der Fehlschuss entfachte den argentinischen Angriffswirbel erst richtig. Messi hämmerte einen Freistoß an den Pfosten (31.), wenig später fischte Shobeir auch einen Abschluss von Álvarez spektakulär aus dem Eck (39.). Doch trotz Dauerbelagerung hielt der Außenseiter stand – und der Weltmeister ging erstmals bei dieser WM mit einem Rückstand in die Kabine.

Auch nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Argentinien drückte, Ägypten verteidigte und lauerte auf den einen tödlichen Konter. Und der kam tatsächlich: Hassan zündet rechts den Turbo, Salah legt clever quer und Ziko schiebt ein – 2:0 (58.)

Doch plötzlich die Wende: Der VAR greift ein und erkennt ein Foul von Attia an Lisandro Martínez. Der Treffer wird aberkannt – Argentinien atmete auf. Die Erleichterung hielt allerdings nur wenige Minuten. Denn die Pharaonen kannten kein Erbarmen: Erneut war Salah der Antreiber, schleppt den Ball mit einem starken Solo über den halben Platz und setzt Hassan perfekt in Szene. Dessen scharfe Hereingabe findet wieder Ziko, der sich nicht zweimal bitten lässt. Keine VAR-Einwände – 2:0 (67.)!

Unglaubliche Aufholjagd

Der amtierenden Titelverteidiger damit an den Rand des WM-K.o. Aufgeben war für die Elf von Scaloni aber keine Option. Und so findet eine mustergültige Messi-Hereingabe den aufgerückten Romero, dessen Kopfball Shoubeir nicht mehr retten kann – 1:2 (79.) Argentinien. Nur vier Minuten später schlug der Superstar selbst zu: Eine Montiel-Ablage findet den WM-Rekordtorschützen, der nicht lange fakelt und den Ball ins Netzt jagt – 2:2 (84.).

Argentinien gegen Ägypten 1 / 11 © EPA © EPA © APA/AFP/ODD ANDERSEN

Alles auf Null und diesen Neustart nutzt die Albicelste und setzte noch einen drauf: Alvarez gewinnt die Kugel und schlägt einen weiten Diagonalball auf Martinez. Dieser bringt von eine butterweiche Flanke perfekt auf den Kopf von einschieben muss – 3:2 (90.+2) Argentinien steht im Viertelfinale.