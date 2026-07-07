Nicht Italien: Pep Guardiola wird Teamchef

Pep Guardiola wird laut einem langjährigen Wegbegleiter den Posten als Teamchef übernehmen, allerdings nicht den in Italien, wie vermutet wurde.

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Pep Guardiola verlässt nach erfolgreichen 10 Jahren Manchester City. Doch der spanische Erfolgs-Coach dürfte scheinbar umgehend mehrere Angebote erhalten haben.

Allen voran das italienische Nationalteam galt lange Zeit als nächste Station des 55-jährigen Spaniers, der drei Jahre seiner Spieler-Karriere bei der AS Rom und Brescia Calcio verbrachte. Doch scheinbar will Pep die kriselnde Squadra Azurra nicht neu aufbauen.

Wie sein ehemaliger Barcelona-Mitspieler Ronald de Boer gegenüber "De Telegraaf" sagt, soll Guardiola die niederländische Nationalmannschaft übernehmen. Allerdings müsse der Verband den ersten Schritt machen.

Guardiola für Oranje-Job offen

Dabei nimmt die ehemalige Ajax- und Barcelona-Legende Sportdirektor Nigel de Jong in die Pflicht. "Vielleicht erfährt Nigel dann, dass es für Pep noch zu früh ist, denn er hat erst kürzlich bei Manchester City aufgehört und eine Auszeit angekündigt. Seine Frau war schon unglücklich, als er seinen Vertrag bei City um zwei Jahre verlängerte. Doch jetzt könnte es eine Chance sein, trotzdem im Geschäft zu bleiben – in einem Job, der nicht das ganze Jahr Vollzeit verlangt.“

Guardiola selbst sei für den Posten als Oranje-Chef offen. Vor allem die Bindung zu den Niederländern ist extrem tief. Oranje-Legende Johan Cruyff gilt als jahrelanger Mentor von Guardiola. Jetzt könnte der Spanier schon bald in dessen Heimat den Traum vom ersten WM-Titel erfüllen.