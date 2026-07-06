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Jetzt offiziell: Glasner ist neuer Nottingham-Trainer

© Getty Images
Oliver Glasner ist neuer Cheftrainer des englischen Fußball-Clubs Nottingham Forest.
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Wie der Premier-League-Verein am Montag mitteilte, tritt der Oberösterreicher die Nachfolge von Vitor Pereira an. Dem Vernehmen nach unterschreibt Glasner, der zuletzt beim Ligarivalen Crystal Palace tätig war, in Nottingham einen Vertrag bis 2029. "Nottingham Forest ist ein Verein mit unglaublichem Prestige und einer großartigen Geschichte", erklärte der 51-Jährige in einem Statement.

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"Unser Ziel ist es, eine Mannschaft aufzubauen, die den Verein in den kommenden Jahren auf die nächste Stufe führen kann und auf die unsere Fans stolz sein können", sagte Glasner. Er ist der fünfte Trainer bei Forest innerhalb von weniger als einem Jahr. Nottingham hatte die abgelaufene Saison in der Premier League auf Rang 16 beendet, in der Europa League stießen die "Reds" unter Pereira bis ins Halbfinale vor. Eigentümer des Vereins ist der griechische Reeder Evangelos Marinakis.

Glasner war nach seinem Engagement bei Eintracht Frankfurt, wo er 2022 die Europa League gewann, ab Februar 2024 bei Crystal Palace tätig. Im Mai verabschiedete er sich dort mit dem Triumph in der Conference League, nachdem er ein Jahr davor den FA Cup mit den "Eagles" gewonnen hatte. Schon im Frühjahr dieses Jahres war festgestanden, dass Glasner seinen Vertrag bei Palace nicht mehr verlängern wird.

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