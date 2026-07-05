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Transfer-Knall: Salzburg will Ex-Austria-Star holen

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Ein Trainer im Red Bull Salzburg Trainingsanzug gestikuliert auf einem Fußballplatz.
© APA/EXPA/ JOHANN GRODER
Die große Shoppingtour von Red Bull Salzburg geht weiter.
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Kevin Boma, Bartosz Mazurek, Filip Matijasevic, Nikolas Veratschnig, Dominik Schmid, Abubakr Barry und Yerwin Sulbaran. Das sind die Neuverpflichtungen von Red Bull Salzburg, die bereits bekannt sind. Hinzu kommt der Aufstieg von U17-Held Johannes Moser und Leih-Rückkehrern wie Lucas Gourna-Douath.

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Nach dem historisch schlechtesten Bullenjahr mit Platz 3 will man unter Neo-Coach Danny Röhl einen kompletten Neustart wagen. Deshalb ist man trotz 28,5 Millionen Euro an Transferausgaben scheinbar noch nicht fertig in der Mozartstadt.

WM-Starter soll kommen

Wie der bosnische Sender N1 berichtet, soll man nun sogar einen ehemaligen Austria-Star verpflichten wollen. WM-Teilnehmer Haris Tabakovic hat in Hoffenheim bei Christian Ilzer keine Zukunft mehr.

Ein Fußballspieler im blauen Trikot sitzt nachdenklich auf der Bank im Stadion.
TORONTO, ONTARIO - JUNE 12: Haris Tabakovic #23 of Bosnia and Herzegovina looks on before the FIFA World Cup 2026 Group B match between Canada and Bosnia and Herzegovina at Toronto Stadium on June 12, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images) © FIFA via Getty Images

Der Bundesligist verlangt für den Stürmer eine Ablöse in Höhe von 5 Millionen Euro. Eine Zusage gibt es bisher allerdings noch nicht. Bei der Wiener Austria erzielte der zweiunddreißigjährige Knipser 18 Tore in 31 Bundesliga-Spielen.

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