Neues Gerücht
Transfer-Knall: Salzburg will Ex-Austria-Star holen
Kevin Boma, Bartosz Mazurek, Filip Matijasevic, Nikolas Veratschnig, Dominik Schmid, Abubakr Barry und Yerwin Sulbaran. Das sind die Neuverpflichtungen von Red Bull Salzburg, die bereits bekannt sind. Hinzu kommt der Aufstieg von U17-Held Johannes Moser und Leih-Rückkehrern wie Lucas Gourna-Douath.
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Nach dem historisch schlechtesten Bullenjahr mit Platz 3 will man unter Neo-Coach Danny Röhl einen kompletten Neustart wagen. Deshalb ist man trotz 28,5 Millionen Euro an Transferausgaben scheinbar noch nicht fertig in der Mozartstadt.
WM-Starter soll kommen
Wie der bosnische Sender N1 berichtet, soll man nun sogar einen ehemaligen Austria-Star verpflichten wollen. WM-Teilnehmer Haris Tabakovic hat in Hoffenheim bei Christian Ilzer keine Zukunft mehr.
Der Bundesligist verlangt für den Stürmer eine Ablöse in Höhe von 5 Millionen Euro. Eine Zusage gibt es bisher allerdings noch nicht. Bei der Wiener Austria erzielte der zweiunddreißigjährige Knipser 18 Tore in 31 Bundesliga-Spielen.
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