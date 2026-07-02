Weg frei für Glasner: Nottingham feuert Trainer

Oliver Glasner steht vor einem Engagement bei Nottingham Forest. Der Premier-League-Club gab am Donnerstag offiziell die Trennung vom bisherigen Cheftrainer Vitor Pereira bekannt.

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Laut Angaben der BBC soll der frühere Crystal-Palace-Coach Glasner übernehmen, es seien "nur noch Formalitäten zu klären", hieß es. Glasner wäre der fünfte Trainer bei Forest innerhalb von weniger als einem Jahr. Ausgestattet werden soll er mit einem Dreijahresvertrag.

Glasner war nach seinem Engagement bei Eintracht Frankfurt, wo er 2022 die Europa League gewann, ab Februar 2024 bei Crystal Palace tätig. Im Mai verabschiedete er sich dort mit dem Triumph in der Conference League, nachdem er ein Jahr davor den FA Cup mit den "Eagles" gewonnen hatte. Schon im Frühjahr dieses Jahres war festgestanden, dass Glasner seinen Vertrag bei Palace nicht mehr verlängern wird.

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Nottingham beendete die abgelaufene Saison in der Premier League auf Rang 16, in der Europa League stießen die "Reds" unter Pereira bis ins Halbfinale vor. Eigentümer des Vereins ist der griechische Reeder Evangelos Marinakis. Der Milliardär gilt als aufbrausend und eigenwillig.