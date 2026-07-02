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Stille im Studio

Peinlich: Keiner versteht ServusTV-Experten

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Zwei Männer sitzen lächelnd in einer Umkleidekabine, einer hält ein Mikrofon, der andere einen Fußball.
© ServusTV
Bei der Vorberichterstattung von ServusTV vor dem ÖFB-Kracher gegen Spanien kam es zu einem peinlichen Moment
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Minütlich steigt die Anspannung in Österreich vor dem Spiel der Spiele im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien am Donnerstag (ab 21 Uhr im oe24-LIVE-TICKER). Das Spiel wird diesmal auf ServusTV mit den gewohnten Experten Jan Aarge Fjörtoft und Steffen Freund übertragen.

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Während die beiden Ex-Kicker ansonsten sehr souverän sind und immer wieder für Lacher sorgen, ging das diesmal gewaltig in die Hose. Denn während der deutsche Freund nach dem WM-Aus sehr sachlich bleibt, wollte Fjörtoft auf Kosten des DFB einen Witz machen.

Stille im Studio

Der ehemalige Rapid-Stürmer aus Norwegen versuchte sich als Witzeerzähler. "Zwei Gäste kommen in eine Bar. Ein Deutscher und ein Holländer. Fragt einer: Wo sind der Österreicher und der Norweger? Die sind bei der WM", schilderte er mit seinem norwegischen Dialekt.

Doch anstatt des tosenden Gelächters, das sich der 59-Jährige erhofft hat, konnte man im Studio eine Stecknadel fallen hören. Erst nach kurzem setzte zögerlicher Applaus und Gelächter ein.  Sein Gegenüber aus Deutschland rettete die peinliche Situation und scherzte weiter: "Ihr habt mich ja auch ausgesucht, weil ich ein bisschen Humor habe."

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