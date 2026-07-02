Ausgerechnet die Deutschen trauen uns keinen Sieg zu

Ganz Österreich ist heute im Fußballfieber. Und ausgerechnet ein Deutscher ist sich sicher: "Österreich hat keine Chance."

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Am Donnerstag um 21.00 Uhr (live auf ServusTV und im oe24-LIVE-TICKER) läuft der größte Hollywood-Blockbuster, den das Land wohl je gesehen hat. Unsere ÖFB-Helden treffen im WM-Sechzehntelfinale auf Europameister Spanien.

Der Glaube an die große Sensation ist hierzulande allgegenwärtig. Hat es doch schon mit Paraguay gegen Deutschland oder dem 0:0 von Wunder-Team Kap Verde gegen unseren heutigen Gegner mehrere Sensationen bei der Endrunde gegeben.

Doch nun spricht ausgerechnet ein Deutscher, der das Gefühl, von einer Überraschung betroffen zu sein, kennt, dem ÖFB jegliche Aufstiegschancen ab.

Yamal wird zum Problem

MagentaTV-Experte Jan Henkel meint, dass unsere Defensive nicht gut genug ist: "Österreich hat bei dieser WM Probleme beim Eins-gegen-Eins-Verteidigen. Nun kommt mit Lamine Yamal der beste Dribbler des Turniers." Er würde auf diese Position nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Philipp Mwene Bayern-Star Konrad Laimer aufstellen.

© Bongarts/Getty Images

Alaba wäre bei ihm gesetzt, da der Kapitän für unser Aufbauspiel "unfassbar wichtig" sei. Doch dann kommt die knallharte Prognose: "Unterm Strich hat Österreich keine Chance – außer es gibt noch einmal einen Kalajdzic-Moment."

Ob es wieder der LASK-Meister-Knipser ist, oder wer anderer, wird allerdings egal sein. Wenn wir das Wunder schaffen, ist auf jeden Fall klar, dass wir erstmals bei einer WM-Endrunde weiterkommen, als die stolze Fußball-Nation Deutschland.