Ein Land im Fußball-Fieber: Fans stürmen die Public Viewings

ServusTV rechnet ab 21 Uhr mit einem neuem Einschalt-Rekord.

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Es ist das absolute Spiel der Spiele, und ganz Österreich steht Kopf! Wenn unsere Burschen am Donnerstagabend in Los Angeles den Rasen betreten, geht es um nichts weniger als den geschichtsträchtigen Einzug ins WM-Achtelfinale. Weil die Beginnzeit um 21 Uhr (im oe24-LIVE-TICKER) für die heimischen Fans absolut perfekt liegt, steht uns das größte Public-Viewing-Highlight dieser Weltmeisterschaft ins Haus.

Wer kein Ticket nach Amerika ergattern konnte, peitscht das Team eben in der Heimat nach vorne! Beim Salzburger Privatsender ServusTV knallen schon vor dem Anpfiff die Sektkorken, denn am Donnerstagabend wird mit einem absoluten Quoten-Wahn gerechnet! Die bisherige Bilanz dieser FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ist ohnehin schon atemberaubend: Über alle Live-Übertragungen hinweg liegt der Marktanteil bei bombastischen 30,1 % in der Basis bzw. sensationellen 39,7 % in der werberelevanten Zielgruppe (12–49 Jahre).

Das Gruppenspiel gegen Weltmeister Argentinien pulverisierte jedoch bereits alle Dimensionen: Unfassbare 66,4 % Marktanteil in der Basis und kranke 77,8 % in der Zielgruppe! Im Schnitt zitterten 2,1 Millionen Fans live mit, insgesamt schalteten sensationelle 3,4 Millionen Österreicher ein. Für den Spanien-Kracher gilt: Dieser Rekord wird heute eiskalt pulverisiert!

3.000 Fans werden in Innsbruck erwartet

Der Österreichische Fußballbund (ÖFB) lädt heute selbst zur Mega-Party! Auf dem brandneuen ÖFB-Campus in der Seestadt (Wien-Donaustadt) steigt die offizielle Verbandsparty. Für zwölf Euro war man dabei – wer allerdings jetzt noch eine Karte sucht, braucht ein mittelschweres Wunder. Ein Blick auf die Ticket-Homepage zeigt: Die rund 1.000 verfügbaren Plätze sind restlos ausgebucht!

Aber nicht nur in Wien, im ganzen Land regiert morgen König Fußball! Ein Blick in die Bundesländer zeigt, dass die Fan-Zonen aus allen Nähten platzen werden.

Oberösterreich: In Linz wird die "Tante Käthe" im Donauparkstadion sowie die beliebte Strandbar "Sandburg" an der Donaulände beben. In Wels verwandelt die Stadt den gesamten öffentlichen Stadtplatz in eine riesige Open-Air-Fanzone!

Salzburg: Absoluter Wahnsinn in der Red Bull Arena! Alle 4.000 Tickets für das Riesen-Viewing im Stadion sind bereits restlos vergriffen. Ausweichen heißt es da in den Biergarten des Sternbräus oder ins Raschhofer‘s Rossbräu (neun Flatscreens!).

Tirol & Vorarlberg: In Innsbruck pilgern die Fans in die Olympiaworld, wo bis zu 3.000 Schlachtenbummler zugelassen sind. Im Ländle ist die Marktgemeinde Hard am Bodensee der absolute Place-to-be – dort wird im "Spannrahmen" kollektiv gezittert.

Kärnten: In Klagenfurt wird der Neue Platz traditionell zur rot-weiß-roten Wand. Tausende Fans werden die Innenstadt in einen Hexenkessel verwandeln!