"Gemma Burschen!" Bundespräsident motiviert ÖFB-Team

Wenige Stunden vor dem WM-Duell gegen Spanien sorgt eine besondere Botschaft aus der Hofburg für zusätzliche Motivation beim ÖFB-Team in Los Angeles.

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Ganz Österreich fiebert dem heutigen WM-Kracher gegen Spanien entgegen – und auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen drückt dem Nationalteam fest die Daumen. In einer Audiobotschaft, die der ÖFB auf Instagram veröffentlichte, gratulierte das Staatsoberhaupt der Mannschaft zum bisherigen Turnierverlauf und schwor die Spieler auf die nächste große Herausforderung ein.

Der Bundespräsident erinnerte dabei an die bisherigen Auftritte der Österreicher und die dramatischen Momente, die das ganze Land vor den Fernsehern mitverfolgt hatte. Besonders die nervenaufreibende Schlussphase des vergangenen Spiels sei vielen Fans noch in Erinnerung geblieben.

"Wir haben alle mitgezittert", richtete Van der Bellen den Spielern aus und lobte gleichzeitig die harte Arbeit und den Einsatz der Mannschaft während des gesamten Turniers.

Video sorgt für Begeisterung bei den Fans

Die Botschaft von unserem Bundespräsidenten kam nicht nur bei den Spielern gut an. Das Video entwickelte sich auf dem Instagram-Kanal des ÖFB innerhalb kurzer Zeit zum Publikumserfolg und wurde bereits tausendfach angesehen und gelikt. In den Kommentaren wünschen Fans der Mannschaft viel Erfolg für das Duell mit dem Favoriten aus Spanien.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte auch die Reaktion der beiden Teamleader David Alaba und Marko Arnautovic, die die Nachricht stellvertretend für die gesamte Mannschaft entgegennahmen.

Arnautovic nutzte die Gelegenheit, um sich im Namen des Teams bei den Fans in Österreich zu bedanken, die trotz der späten Anstoßzeiten Nacht für Nacht vor den Bildschirmen mitfiebern. "Danke an euch alle, die so lange wach bleiben und uns jeden Tag unterstützen!", sagte der Stürmer.

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Alaba: "Wir sind stolz auf die Unterstützung"

Auch Kapitän David Alaba betonte, wie sehr die Mannschaft den Rückhalt aus der Heimat wahrnimmt. Die Spieler würden die Stimmung und die Unterstützung in Österreich trotz der großen Entfernung bis nach Los Angeles spüren. "Wir kriegen das hier natürlich mit und sind stolz darauf", erklärte der Abwehrchef des Nationalteams. Die Mannschaft wolle alles dafür tun, dass die Reise bei der Weltmeisterschaft noch nicht zu Ende ist und Österreich weiterhin vom großen Coup träumen darf.

Präsident appellierte an Eltern des Landes

Bereits im Vorfeld des Spiels hatte sich Van der Bellen mit einer besonderen Bitte an die Eltern Österreichs gewandt. Wegen der späten Anstoßzeiten sprach sich der Bundespräsident dafür aus, Kinder für diese besonderen Fußball-Abende ausnahmsweise länger aufbleiben zu lassen. Schließlich seien Weltmeisterschaften und solche Spiele Erlebnisse, an die man sich oft noch viele Jahre später erinnere.

Ob die nächste unvergessliche Nacht heute um 21:00 Uhr gegen Spanien folgt, wird sich am Abend zeigen. Fest steht bereits jetzt: Die Unterstützung aus der Heimat ist dem ÖFB-Team sicher.