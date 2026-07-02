Super-KI sagt: So geht Spanien gegen Österreich aus

Damit hätten wohl die wenigsten gerechnet.

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Heute um 21 Uhr steht die Zeit still! Ganz Österreich blickt gebannt nach Los Angeles. Im historischen Sechzehntelfinale wartet mit Europameister Spanien eine absolute Übermacht auf unsere Burschen. Die Buchmacher schreiben uns komplett ab – doch eine KI-Simulation zeigt: Das Wunder von LA ist absolut möglich!

So stehen unsere Chancen

70 % Siegchance für Spanien: Der Europameister geht als haushoher Favorit ins Spiel. Die Truppe von Luis de la Fuente hat eine echte Monster-Defensive und in den letzten drei Partien kein einziges Gegentor kassiert. Mit Rodri und Supertalent Lamine Yamal walzen sie normalerweise jeden Gegner nieder.

18 % Chance auf Verlängerung/Elfmeterschießen: Wenn unsere Defensiv-Mauer hält und wir die Spanier über 90 Minuten in die Knie zwingen, brennt die Hütte! Im Elfmeterschießen ist dann alles möglich.

12 % Chance auf den direkten ÖFB-Sieg: Ein Triumph in der regulären Spielzeit wäre eine Weltsensation – aber genau für diese Sternstunden wurde Ralf Rangnick geholt!

Drei Gründe für Spanien-Pleite

Es gibt drei knallharte Gründe, warum die Spanier heute gehörig ins Straucheln geraten könnten:

Der Williams-Schock & Personal-Sorgen: Spanien reist mit mächtig personellem Ballast an! Ausgerechnet Flügel-Blitz Nico Williams fällt mit einer bitteren Adduktorenverletzung aus. Auch Offensiv-Star Yeremy Pino muss passen. Die unbezwingbare Flügelzange der Spanier ist also empfindlich geschwächt!

Der Reise-Frust der Iberer: Während sich unsere Nationalmannschaft im idyllischen Teamcamp in Santa Barbara völlig stressfrei vorbereiten konnte und gemütlich mit dem Bus nach Los Angeles reiste, erlebten die Spanier einen echten Horror-Trip. Sie mussten einen kräfteraubenden, viereinhalb Stunden langen Flug quer durch die USA aus ihrem Camp in Tennessee auf sich nehmen. Dieser Jetlag-Vorteil könnte im Finish den Unterschied machen!

Null Druck & pure Rangnick-Mentalität: Nach dem epischen 3:3-Krimi gegen Algerien in allerletzter Sekunde ist der absolute Ur-Glauben zurück. Der Mörder-Druck liegt komplett bei den Spaniern. Unser "Professor" Ralf Rangnick stellte im Camp bereits klar: "In dem Spiel können wir tatsächlich nur gewinnen."