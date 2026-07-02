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So würde Österreich gegen Spanien aufstellen
Es ist angerichtet. Um 21.00 Uhr (im oe24-LIVE-TICKER) trifft unser Nationalteam im Kampf um den Aufstieg in das WM-Achtelfinale auf Europameister Spanien.
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Das ganze Land ist heute im Fußballfieber und wird den ÖFB-Helden die Daumen drücken. Nach dem Ausfall von Philipp Mwene ist aber das große Rätselraten um die Aufstellung losgegangen. Auch Sie können noch abstimmen.
Österreich wünscht sich Erfolgs-Formation
Doch auch die User, die schon abgestimmt haben, sind sich nicht einig. Die bevorzugte Formation ist wieder das 4-2-3-1-System, mit dem wir die Qualifikation geschafft haben, und keine Dreier-Abwehr, wie gegen Argentinien.
Alexander Schlager im Tor ist unangefochten. Auch an David Alaba, Konrad Laimer, Stefan Posch, Philipp Lienhart, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Marcel Sabitzer ist sich Österreich einig, führt kein Weg vorbei. Die restlichen zwei Positionen werden aber zum großen Krimi.
Wen stellt Rangnick heute im Sturm auf? Die meisten User wünschen sich Michael Gregoritsch, gefolgt von Sasa Kalajdzic und erst dann Marko Arnautovic. Die meisten wünschen sich sogar Kalajdzic und Gregoritsch in der Startformation. Im Mittelfeld wünschen sich die meisten überraschenderweise nicht Paul Wanner, sondern Carney Chukwuemeka.
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