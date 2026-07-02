"Kein Charakter!" Matthäus geht auf Nagelsmann los

Nach dem WM-Aus wächst der Druck auf den deutschen Bundestrainer Julian Nagelsmann massiv. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus fordert nun öffentlich dessen sofortigen Rücktritt.

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Matthäus sparte nicht mit deutlichen Worten in Richtung des Trainers. "Ich trete zurück. Das wäre Manns genug für mich zu sagen: Das war's", erklärte er gegenüber der Bild.

Er verstehe nicht, warum Nagelsmann nicht den Charakter besitze einzusehen, dass er mit der Mannschaft keine Zukunft habe. Der Rekordnationalspieler meinte, der Coach solle sich nicht auf eine XXL-Abfindung konzentrieren. Vielmehr müsse er die Fehler aufarbeiten. Charaktersache sei es zu sagen, dass man es nicht geschafft, den Verband, die Fans sowie die Spieler enttäuscht habe und deshalb zurücktrete. Andere Trainer wie Ronald Koeman hätten dies laut dem Weltmeisterkapitän von 1990 bereits vorgemacht.

Kritik an der Erfahrung

Nagelsmann denke jedoch laut Matthäus, er habe vielleicht alles richtig gemacht. Der ehemalige Bayern-Trainer sei schlicht zu früh auf diese wichtige Position gekommen. Matthäus fügte hinzu, dass er diesen Posten vielleicht in 10 oder 15 Jahren übernehmen könne, wenn er mehr Erfahrungen gesammelt habe.

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Nachfolger bereits im Gespräch

Dem Bundestrainer wurde von den DFB-Bossen ein freiwilliger Rücktritt nahegelegt, wofür er Bedenkzeit erhalten hat. Als ganz klarer Favorit für die Nachfolge von Nagelsmann gilt aktuell Jürgen Klopp.