Schock-Video: Aggro-Roboter rastet völlig aus und attackiert Menschen

Ein Video aus China sorgt derzeit im Internet für viel Gesprächsstoff. Es zeigt einen Vorfall, bei dem ein Roboter versucht, sich gewaltsam zu befreien, und dabei auf zwei Männer losgeht.

Die Aufnahmen stammen aus einer Überwachungskamera in einer Fabrik und erinnern viele Zuschauer an Szenen aus einem düsteren Film über eine Zukunft mit Maschinen.

Roboter greift Menschen in chinesischer Fabrik an

Der Vorfall ereignete sich am 1. Mai in einer Produktionsstätte in China (Land in Ostasien). Auf den Aufnahmen ist ein schwarzer Roboter zu sehen, der an einer kleinen Kranvorrichtung befestigt ist. Zunächst hängt der Roboter still in der Luft. Doch plötzlich beginnt er, seine Arme heftig hin und her zu schwingen. Ein Mann sitzt an einem nahegelegenen Computer und zuckt erschrocken zusammen. Ein zweiter Mann steht hinter dem Roboter und weicht sofort zurück, als die Bewegungen heftiger werden:

Der Roboter hebt mehrfach seine Arme und lässt sie mit zunehmender Kraft wieder auf die Arbeitsfläche krachen. Diese Bewegung wiederholt er immer schneller und mit mehr Wucht. Schließlich beginnt er, sich nach vorne zu bewegen – offenbar in dem Versuch, sich aus der Kranhalterung zu befreien. Die beiden Männer versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Sie heben schützend die Arme vors Gesicht, um sich vor den unkontrollierten Bewegungen des Roboters zu schützen. Dabei wird ein Computerbildschirm vom Tisch gestoßen, und weitere Gegenstände fallen herunter.

Eingreifen in letzter Sekunde

Als der Roboter weiterhin um sich schlägt, gelingt es einem der Männer schließlich, den Kran von hinten zu ziehen, um die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. Damit scheint das wilde Verhalten des Roboters gestoppt worden zu sein.