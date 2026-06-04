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"Zweifellos bereit"

Putin will Ukraine-Deal

Russian President Vladimir Putin takes a dessert as he arrives to meet with representatives of international news agencies on the sidelines of the St. Petersburg International Economic Forum at the Constantine Palace in Saint Petersburg on June 4, 2026. (Photo by Dmitry LOVETSKY / POOL / AFP)
© APA/AFP/POOL/DMITRY LOVETSKY
Der Kremlchef Wladimir Putin beharrt auf seiner Forderung nach einer vollständigen russischen Kontrolle der Gebiete Donezk und Luhansk als Voraussetzung für einen Frieden in der Ukraine.
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Die Forderung sei kein Widerspruch zu der postulierten Dialogbereitschaft, sagte Putin beim Treffen mit ausländischen Nachrichtenagenturen. Der russische Präsident wiederholte dabei alte Thesen: Russland greife auf ganzer Front an, sagte er.

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Russian President Vladimir Putin answers to a question by The Associated Press News Director of Europe/Africa James Jordan during a meeting with representatives of international news agencies on the sidelines of the St. Petersburg International Economic 'Forum 'at the Constantine Palace in Saint Petersburg on June 4, 2026. (Photo by Dmitry LOVETSKY / POOL / AFP)
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Der Ukraine wiederum fehlten Soldaten, weil die monatlichen Verluste und Desertionen bei weitem die Neurekrutierungen überstiegen. Das Defizit bezifferte er auf insgesamt 30.000 Mann pro Monat. Die Zahl von 15.000, laut Putin in die ukrainische Armee gepressten Rekruten, steht dabei im Widerspruch zu den offiziellen Angaben aus Kiew. Danach werden mehr als 30.000 pro Monat neu gewonnen.

700 Quadratkilometer erobert

Der russische Präsident verwies zur Begründung seiner Forderung nach dem gesamten Donbass auch auf Gebietsgewinne, die das russische Militär seinen Angaben nach ständig mache. Dabei liegt die von ihm angegebene Zahl von 2.440 Quadratkilometern ebenfalls deutlich über Kiews Angaben. Nach Berechnungen regierungsnaher ukrainischer Militärbeobachter hat die russische Armee mit abnehmendem Tempo seit Jahresbeginn knapp 700 Quadratkilometer erobert.

Russia's President Vladimir Putin walks during a meeting with his Tanzania's counterpart at the Kremlin in Moscow on June 3, 2026. (Photo by Ramil Sitdikov / POOL / AFP)
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Putin verweist auf geheimnisvolle Abmachungen mit Trump

"Wir sind zweifellos dazu bereit, mit der Ukraine eine Vereinbarung zu treffen", betonte Putin. Basis dafür seien jedoch die Abmachungen von Anchorage, betonte der Kremlchef. In der Stadt in Alaska hatte US-Präsident Donald Trump Putin im vergangenen Sommer empfangen. Konkrete Ergebnisse wurden danach allerdings nicht bekannt.

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