ÖFB will Spaniens WM-Fluch gnadenlos ausnutzen

Nur noch wenige Stunden, dann steigt für Österreich das größte WM-Spiel seit Jahrzehnten. Im Sechzehntelfinale wartet Spanien (21 Uhr/live auf ServusTV) – ein Favorit, der mit einer schweren Hypothek in das Duell geht.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Für Spanien ist es die Chance, einen 16 Jahre alten WM-Fluch endlich zu beenden – für Österreich die historische Gelegenheit, ein neues Kapitel der eigenen Fußballgeschichte zu schreiben. Erstmals seit der WM 1954 steht das ÖFB-Team wieder in einer K.-o.-Runde einer Weltmeisterschaft.

Entsprechend klar ist die Rollenverteilung vor dem Sechzehntelfinale (ab 21 Uhr, HIER im Sport-24-Liveticker): Der Druck liegt bei der "Furia Roja", Österreich kann befreit aufspielen. Seit dem WM-Triumph 2010 hat Spanien bei Weltmeisterschaften den Faden verloren.

EURO top – WM flop

2014 war als Titelverteidiger bereits nach der Gruppenphase Schluss, 2018 folgte nach dem Trainerbeben um Julen Lopetegui, der kurz vor der WM zu Real Madrid wechselte, das Achtelfinal-Aus gegen Gastgeber Russland im Elfmeterschießen, 2022 platzte der Titeltraum erneut vom Punkt gegen Marokko. Seit Andrés Iniestas Finaltor in Johannesburg haben die Spanier keine einzige K.-o.-Partie bei einer WM mehr gewonnen.

Dass sie K.-o.-Spiele sehr wohl beherrschen, bewies die "Furia Roja" allerdings eindrucksvoll bei der EURO 2024. Auf dem Weg zum Titel räumte Spanien unter anderem Gastgeber Deutschland und Frankreich aus dem Weg, ehe im Finale England bezwungen wurde. Die Qualität für große Fußballabende ist also unbestritten – nur auf der WM-Bühne will der Knoten seit 16 Jahren einfach nicht platzen.

Die große ÖFB-Chance

Genau darin liegt die große Chance für Österreich. Während die Spanier einen ganzen Rucksack voller Erwartungen und schlechter WM-Erinnerungen mit sich tragen, hat das ÖFB-Team bereits Historisches erreicht. Der erste Einzug in eine WM-K.-o.-Runde seit 72 Jahren ist geschafft – jetzt kann die Rangnick-Elf ohne Ballast den nächsten Coup landen.