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Torjubel von Warmuth

Aus "Bist du deppat!" wird jetzt ein WM-Hit!

ORF-Kommentator Daniel Warmuth
© Screenshot
Wer bei "Bist du deppert!" noch still sitzen kann, hat den Remix noch nicht gehört. DJ David Scheid liefert den Soundtrack zum rot-weiß-roten WM-Märchen.
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Daniel Warmuths legendärer Last-Minute-Jubel nach dem 3:3 gegen Algerien hat längst Kultstatus erreicht – jetzt geht der ORF-Kommentar sogar auf die Tanzfläche. Kabarettist und DJ David Scheid zauberte den emotionalen Ausbruch am Montag live im ORF-Sportstudio zu einem fetzigen Drum-and-Bass-Remix – stilecht im Prohaska-Retroleiberl.

Kult-Jubel wird WM-Soundtrack

Seit Sasa Kalajdzics Ausgleich in der sechsten Minute der Nachspielzeit kennt Österreich den Satz auswendig. Warmuths ekstatisches "Bist du deppert!" ging viral, wurde millionenfach geteilt und ist längst der Soundtrack zum ÖFB-WM-Märchen. Scheid lieferte jetzt den Beat dazu – und verwandelte den Kult-Kommentar in einen echten Party-Kracher. Auch Kabarettist Omar Sarsam sprang auf den Hype auf und präsentierte seine ganz eigene Remix-Version.

Jetzt wartet der Europameister

Die Fans feiern die musikalische Hommage bereits als den inoffiziellen WM-Song Österreichs. Und das Timing könnte kaum besser sein: Am Donnerstag wartet im Sechzehntelfinale ausgerechnet Europameister Spanien (21 Uhr/live auf ORF1) . Sollte das nächste ÖFB-Wunder gelingen, dürfte DJ Scheid seinen nächsten Warmuth-Remix wohl schon in der Warteschleife haben.

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