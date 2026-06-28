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Legendärer Jubel

Video: HIER zuckt der ORF-Kommentator völlig aus

Ein Mann mit Headset hält sich im Stadion überrascht die Hände an den Kopf.
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WM-Ekstase im ORF! "JA BIST DU DEPPAT!" löst wohl "I wer narrisch" in den Geschichtsbüchern ab. Hier gibt's den Kult-Jubel im Video!
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Nach dem 3:3 in Kansas City wird wohl auch der Jubel von Daniel Warmuth in die Geschichtsbücher eingehen.

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Kommentator-Cam: Hier zuckt der ORF-Mann aus

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"JA BIST DU DEPPAT", brüllte der ORF-Kommentator ins Mikro. "Mich beutelt es komplett durch", erklärte er.

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ORF-Kommentator zuckt völlig aus

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"In Österreich sind sicher ein paar Kaffeehäferl vom Tisch geflogen", scherzte der ORF-Mann - in Österreich war es kurz vor 6 Uhr.

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39-jähriger Klagenfurter ist jetzt TV-Legende

Der 39-jährige Klagenfurter hat sich mit dieser Kult-Moderation in den TV-Olymp gehoben - Warmuth steht nun auf einer Ebene mit dem legendären Edi Finger und der Song-Contest-Moderation von Andi Knoll "Jetzt hat uns die den Schas gewonnen". Der Kärntner Warmuth studierte in Wien Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Seine journalistische Laufbahn begann er als Radiomoderator. Seit 2013 ist er in der ORF-Sportredaktion. Dabei ist Warmuth in der Vergangenheit eher durch seine Einsätze bei Eishockey-Spielen und bei den Olympischen Spielen einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden.

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Andi Herzog verpasste legendäre Moderation

Die legendäre Moderation in Kansas City in der Nachspielzeit machte Warmuth übrigens alleine. Sein Co-Kommentator Andi Herzog war zu diesem Zeitpunkt bereits am Spielfeld, um sich auf den Nachbericht mit Rainer Pariasek vorzubereiten.

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