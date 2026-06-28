Goldenes Händchen von Rangnick

Bei aller Euphorie: Vieles vom Spiel gegen Algerien ist schwer zu verdauen.

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Die Art und Weise, wie sich unsere Spieler von den Algeriern haben einlullen lassen, verstehe ich nicht. Da ist auch 20 Minuten nichts von der Bank gekommen. Ich bin ein großer Fan von Ralf Rangnick, aber das war auch von ihm zu wenig. Viel wird vom Red-Bull-Fußball geredet. Aber im Moment habe ich das Gefühl die Dose ist komplett leer.

Leistungssteigerung muss her

Liebe Fußball-Fans, bitte nicht falsch verstehen: Ich freue mich riesig über den Aufstieg. Aber gegen Spanien muss eine Leistungssteigerung her, sonst könnte es gegen Lamine Yamal & Co. peinlich werden.

Auf Kalajdzic gesetzt und alles gewonnen

Da ich mit etwas Positivem enden will, hebe ich an dieser Stelle das goldene Händchen von Ralf Rangnick heraus. Er hat im wichtigsten Moment auf Sasa Kalajdzic gesetzt und alles gewonnen. Hoffentlich gelingt das auch gegen Spanien. Denn wenn wir so im Sechzehntelfinale auftreten, dann werden wir das auch brauchen.