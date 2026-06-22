Milliarden-Angebot für Billig-Airline Easyjet

US-Finanzinvestor Castlelake will den britischen Billigflieger für 4,74 Mrd. Pfund (5,47 Mrd. Euro) kaufen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der US-Finanzinvestor Castlelake will den britischen Billigflieger Easyjet für 4,74 Mrd. Pfund (5,47 Mrd. Euro) kaufen. Das öffentliche Übernahmeangebot bewertet die Airline mit 625 Pence je Aktie und entspricht einem Aufschlag von 24 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag, wie Castlelake am Montag mitteilte. Easyjet habe zuvor drei separate Übernahmeangebote abgelehnt, hieß es weiter.

Aktionäre können beteiligt bleiben

Castlelake will den Easyjet-Aktionären zudem eine teilweise Beteiligung anbieten. Damit könnten sie als Partner von Castlelake an der Fluglinie beteiligt bleiben, die dann nicht mehr börsennotiert wäre.

Nach britischem Übernahmerecht hatte Castlelake bis zum 26. Juni Zeit, ein verbindliches Angebot vorzulegen oder sich zurückzuziehen. Analysten zufolge machen die niedrige Bewertung, die Start- und Landerechte an wichtigen Flughäfen und die stabile Flotte Easyjet zu einem attraktiven Übernahmeziel.