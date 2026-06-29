Überraschung: Wirtschaft im Euroraum zieht an

Nur im Baugewerbe ging das Vertrauen zurück, sonst zieht die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone an.

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Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Juni überraschend deutlich aufgehellt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,3 Punkte auf 95,0 Punkte, wie die Europäische Kommission am Montag in Brüssel mitteilte.

Aufschwung

Volkswirte hatten im Schnitt mit 94,3 Punkten gerechnet. Der Wert für Mai wurde leicht um 0,2 Prozentpunkte auf 93,7 Punkte nach oben revidiert. Der ESI liegt jedoch weiter unter dem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten.

Der Aufschwung des ESI wurde im Juni durch ein gestiegenes Vertrauen in nahezu alle Sektoren - Einzelhandel, Industrie, Dienstleistungen und bei den Verbrauchern - getrieben. Lediglich das Vertrauen im Baugewerbe ging zurück.