Business
TV
E-Paper
Business

Stimmung gut

Überraschung: Wirtschaft im Euroraum zieht an

© EPA
Nur im Baugewerbe ging das Vertrauen zurück, sonst zieht die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone an.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Juni überraschend deutlich aufgehellt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,3 Punkte auf 95,0 Punkte, wie die Europäische Kommission am Montag in Brüssel mitteilte.

Auch interessant

Milliarden-Angebot für Billig-Airline Easyjet

Amazon: Dieser XL-Koffer kostet aktuell weniger als 60 Euro

Aggressiver wegen der Hitze? Das sagt die Wissenschaft

Aufschwung

Volkswirte hatten im Schnitt mit 94,3 Punkten gerechnet. Der Wert für Mai wurde leicht um 0,2 Prozentpunkte auf 93,7 Punkte nach oben revidiert. Der ESI liegt jedoch weiter unter dem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten.

Der Aufschwung des ESI wurde im Juni durch ein gestiegenes Vertrauen in nahezu alle Sektoren - Einzelhandel, Industrie, Dienstleistungen und bei den Verbrauchern - getrieben. Lediglich das Vertrauen im Baugewerbe ging zurück.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Tabak-Riese feuert 9.000 Mitarbeiter

"Sparzwang": VW beendet Allianz mit Bosch

Mega-Ansturm auf Klimageräte

Überraschung: Wirtschaft im Euroraum zieht an

In diesen Urlaubsländern ist der Euro Gold wert

117 SPAR-Lehrlinge werden FAIRTRADE-Botschafter

Ministerium gewinnt Klage: Aus für Sondergebühren bei Ryanair

Mehrwertsteuer-Senkung: "Bei Mohnstriezel drohen Strafen"

Baumarkt-Kette ist pleite - 165 Jobs betroffen

US-Regierung sperrt neues ChatGPT-Modell