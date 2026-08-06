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Neuer Besitzer für Billgflieger easyJet

Ein EasyJet Airbus A320 landet am Flughafen Orly bei Tageslicht.
© APA/AFP/THOMAS SAMSON
Der US-Finanzinvestor Apollo Global übernimmt die britische Billigfluglinie easyJet.
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Dabei werde die Fluggesellschaft mit rund 5,7 Milliarden Pfund (6,7 Milliarden Euro) bewertet, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Der konkurrierende Bieter Castlelake hatte seinen Übernahmeversuch aufgegeben. Castlelake hatte fünf Gebote für easyJet vorgelegt, bevor Apollo im Juli in den Bieterstreit einstieg und für sein Angebot die Unterstützung des Vorstands erhielt.

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"Nach sorgfältiger Prüfung des Vorschlags von Apollo haben meine Familie und ich beschlossen, die vom easyJet-Vorstand empfohlene Übernahme zu unterstützen", erklärte easyJet-Gründer Stelios Haji-Ioannou. Zuletzt hatte Castlelake ein Angebot von 6,90 Pfund je Aktie in Aussicht gestellt. Apollo war danach mit einem Angebot von 7,15 britischen Pfund je Easyjet-Aktie in das Rennen eingestiegen.

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