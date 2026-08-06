US-Investor
Neuer Besitzer für Billgflieger easyJet
Dabei werde die Fluggesellschaft mit rund 5,7 Milliarden Pfund (6,7 Milliarden Euro) bewertet, teilten die Unternehmen am Donnerstag mit. Der konkurrierende Bieter Castlelake hatte seinen Übernahmeversuch aufgegeben. Castlelake hatte fünf Gebote für easyJet vorgelegt, bevor Apollo im Juli in den Bieterstreit einstieg und für sein Angebot die Unterstützung des Vorstands erhielt.
Auch interessant
"Nach sorgfältiger Prüfung des Vorschlags von Apollo haben meine Familie und ich beschlossen, die vom easyJet-Vorstand empfohlene Übernahme zu unterstützen", erklärte easyJet-Gründer Stelios Haji-Ioannou. Zuletzt hatte Castlelake ein Angebot von 6,90 Pfund je Aktie in Aussicht gestellt. Apollo war danach mit einem Angebot von 7,15 britischen Pfund je Easyjet-Aktie in das Rennen eingestiegen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden