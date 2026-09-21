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Erster Überblick

Bis zu 50 Euro mehr: Skifahren wird wieder teurer

Das sind die günstigsten Skigebiete
© Getty Images
Skifahren wird in der kommenden Wintersaison erneut kostspieliger.
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Mehrere große Skigebiete in Vorarlberg erhöhen ihre Preise für Saison- und Jahreskarten. Die Aufschläge liegen bei den genannten Angeboten zwischen rund drei und sechs Prozent.

Besonders deutlich fällt die Erhöhung bei Ski Arlberg aus. Die Saisonkarte für Erwachsene kostet im Vorverkauf heuer 840 Euro. In der vergangenen Saison waren es noch 790 Euro. Damit steigt der Preis um 50 Euro beziehungsweise rund 6,3 Prozent. Wer den Vorverkauf verpasst, muss mit dem regulären Preis von 1.272 Euro rechnen.

Auch der Montafon Brandnertal WildPass wird teurer. Erwachsene zahlen im Vorverkauf 898 Euro und damit 35 Euro mehr als im Vorjahr. Der Preis stieg von 863 Euro um rund 4,1 Prozent. Eine Familienkarte für einen Erwachsenen mit allen Kindern kostet 1.122 Euro statt bisher 1.079 Euro. Dafür gibt es neue Zusatzleistungen: WildPass-Besitzer erhalten unter anderem jeweils drei kostenlose Skitage in vier Schweizer Skiregionen.

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Beim 3TälerPass steigt der Preis für Erwachsene von 660 auf 682 Euro. Inklusive Feldberg kostet die Saisonkarte 744 statt 720 Euro. Die Jahreskarte verteuert sich von 786 auf 817 Euro und gilt für die Wintersaison 2026/27 sowie den Sommer 2027.

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