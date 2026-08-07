Business
TV
E-Paper
Immo
Business

Diskussionen

Neues Coca-Cola-Design sorgt für Aufregung

Eine Coca-Cola Zero Zucker Dose mit dem Text "zero zucker. Neuer Look." auf rotem Hintergrund.
© Coca-Cola / Pressemitteilung
Coca-Cola hat überraschend ihr weltweites Design verändert. Dabei soll Coca-Cola Zero näher an das Originale heranrücken. Doch dies sorgt bei einigen Kunden für Unverständnis.
OE24 auf Google bevorzugen

Coca-Cola will ihr weltweites Auftreten einheitlicher gestalten. Dabei erhielt auch Cola Zero ein neues Design. Statt nur einer schwarzen Schrift bekommt die zuckerfreie Version nun den klassischen, weißen Schriftzug und eine schwarze Welle. Zusätzlich ist die Spencer-Schrift vergrößert.

Auch interessant

Gigantischer Gewinn-Rückgang für die Post

Schlechter Kinderschutz: Mega-Strafe für Meta

Babymilch-Skandal: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Nestlé

Um die zuckerfreie von der klassischen Coca-Cola besser unterscheiden zu können, erhalten die Zero-Varianten einen schwarzen Deckel bei den PET-Flaschen und eine größere Schrift. Die Rezepturen und Packungsgrößen bleiben unverändert.

Design sorgt für Kritik

Cola Zero soll somit noch stärker an das klassische Markendesign herangeführt werden. Gegenüber der Schweizer Nachrichtenseite "Persönlich" erklärt die Anna Cremer von Coca-Cola Switzerland: "Wir erfinden uns nicht neu, entwickeln uns aber weiter zu einem noch konsistenteren Markenauftritt."

Doch der neue Markenauftritt sorgt bei den Kunden für einige Diskussionen. Seit der Vorstellung am 20. Juli fragen sich viele, ob sich Original Taste und Zero Zucker noch klar genug unterscheiden. Wie das Schweizer Portal "20 Minuten" berichtete, sollen in der Schweiz Flaschen in Restaurants zurückgegeben worden sein. Zusätzlich wollte sich bisher Coca-Cola zu den Vergleichen der Schrift mit Marlboro nicht äußern, so "Creative Bloq".

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Lkw-Crash legte S33 lahm

EU-Vizepräsident Karas kritisiert NÖ-Koalition

Börsen-Guru warnt: KI-Blase wird platzen

Neues Coca-Cola-Design sorgt für Aufregung

Gigantischer Gewinn-Rückgang für die Post

40 Verletzte bei Zug-Unglück in Tschechien

Schlechter Kinderschutz: Mega-Strafe für Meta

Flammen-Inferno in der Steiermark: Wirtschaftsgebäude brannte nieder

2,2 Milliarden Euro Verlust: Porsche zwingt VW zum Sparen

Ersten drei Punkte für Peter Pacult