Hitze-Einsätze: Bus evakuiert, 35-Jähriger kollabiert

Die extreme Hitze in Österreich fordert ihren Tribut. Neben der 42-Grad-Prognose kam es bereits zu Hitze-Einsätzen, darunter eine Bus-Evakuierung und lebensgefährliche Notfälle.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Österreich schwitzt bei Spitzenwerten um 40 Grad. Bereits am Samstag wurde mit 39,3 Grad in Bad Deutsch-Altenburg Carnuntum in Niederösterreich ein neuer landesweiter Juni-Temperaturrekord aufgestellt. Am Sonntag liegen die Hitzepole vor allem wieder in Niederösterreich und Wien. Auch im Bereich vom Zentralraum Oberösterreichs bis zum Nordburgenland sowie in den Ballungsräumen Südösterreichs, etwa im Grazer Becken wird es wieder sehr heiß. In tiefen Lagen ist die Belastung extrem groß, teilweise ist die Luft schwül. Laut dem Portal "Tauernwetter" könnten die Werte im östlichen Flachland durch den leicht föhnigen Südwind sogar ein bis zwei Grad über den Erwartungen liegen. Eine 42-Grad-Prognose ist dort nicht gänzlich ausgeschlossen. Diese enormen Temperaturen sorgen im ganzen Land für gefährliche Einsätze der Rettungskräfte.

Defekter Reisebus auf der Autobahn

Auf der A14 bei Wolfurt in Vorarlberg blieb Samstagmittag ein Reisebus wegen eines technischen Defekts liegen. Die spanische Reisegruppe, bestehend großteils aus Pensionistinnen und Pensionisten, war auf dem Weg in die Schweiz. Als die Klimaanlage ausfiel, stiegen die Temperaturen im Inneren rasant an, was bei einigen Personen zu Kreislaufproblemen führte. Polizei, ASFINAG, Rotes Kreuz und die Feuerwehr Wolfurt rückten an, um die rund 50 Personen aus dem überhitzten Fahrzeug zu evakuieren.

Rettung auf dem Bezirksmusikfest

Das Rote Kreuz versorgte die Gestrandeten mit Getränken und musste rasch eine kühlere Umgebung finden. Einsatzleiter Fabian Hörtner erklärte im "ORF"-Interview: "Es findet das Bezirksmusikfest in der Nähe des Bahnhofs in Wolfurt statt. Das war ein glücklicher Umstand". Die Gäste wurden kurzerhand mit einem Shuttle zum Fest gebracht, wo sie bestens versorgt wurden und sich bei Musik erholen konnten, bis ein Ersatzbus bereitstand.

Dramatische Notfälle beim Trailrun

In Tirol brachte die Hitze Sportler gefährlich an ihre Grenzen. Die Bergrettung Scheffau musste am Samstag bei einem Trailrun gleich dreimal ausrücken. Ein 27-jähriger Niederländer musste auf der Kaiser-Hochalm wegen Überhitzung geborgen werden, kurz darauf traf es einen 39-jährigen Landsmann, der sich auf der Steiner Hochalm aufgrund der Temperaturen mehrfach übergab. Besonders dramatisch endete der Lauf für einen 35-jährigen Österreicher: Er kollabierte beim Abstieg über die Rehbachklamm wegen massiver Überhitzung. Die Einsatzkräfte maßen eine lebensbedrohliche Körperkerntemperatur von 41,3 Grad. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber Heli 3 in den Schockraum des Krankenhauses Kufstein geflogen, wo sich sein Zustand glücklicherweise stabilisierte.

Wetterdienst warnt vor Hitze

GeoSphere Austria warnt, dass extreme Hitze zum Beispiel zu erhöhter Körpertemperatur, Schwäche und Müdigkeit und im extremen Fall auch zu Verwirrtheit und Schwindel führt. Mögliche Ursache dafür: Dehydrierung. Der Wetterdienst empfiehlt auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten sowie unnötige Anstrengungen während der heißesten Tageszeit zu vermeiden. Suchen sie schattige und gekühlte Orte auf. Achten sie besonders auf Kinder und vulnerable Personen in ihrer Nähe.