Spektakuläre Sonnenfinsternis sorgte für Begeisterung

Österreich befand sich am Mittwochabend im Sonnenfinsternis-Fieber. Eine partielle Sonnenfinsternis sorgte für ein beeindruckendes Himmels-Spektakel mit idealen Bedingungen.

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Wien. Mittwoch, 12. August 2026, 19.22 Uhr. Die partielle Sonnenfinsternis hat in Österreich begonnen, nachdem der zumeist klare Himmel ideale Voraussetzungen bot, um zu verfolgen, wie sich der Mond allmählich vor die Sonne schob.

Die partielle Sonnenfinsternis über Österreich am Mittwoch, 12. August 2026, in Salzburg. © APA/BARBARA GINDL

Rote Sonnenfinsternis über dem Neusiedler See bei Podersdorf, Spiegelung im Wasser sichtbar. © oe24

In Wien erreichte die partielle Sonnenfinsternis um 20:14 Uhr ihr Maximum, bei dem es mit einem Mal stockdunkel wurde und ein sehr schneller Sonnenuntergang stattfand.

Eindrücke aus Wien

Auf der Elisabethhöhe am Bisamberg hatten sich zahlreiche Sonnenfinsternis-Fans versammelt, um bei wolkenlosem Himmel zu warten.

Personen anlässlich der partiellen Sonnenfinsternis über Österreich am Mittwoch auf der Elisabethhöhe am Bisamberg. © APA/JUDITH RISS

oe24.TV-Reporter David Herrmann-Meng berichtete live und genoss eine spektakuläre Sicht vom Donauturm aus und berichtete, dass es deutlich kühler geworden war, da die Temperatur während des Phänomens schnell sank.

Live-Übertragung der Sonnenfinsternis vom Donauturm mit Reporter David Herrmann-Meng und Sonnenfinsternisbrille. © oe24.TV

Auch der private Wetterdienst uwz hielt die Bilder fest, während auf der Nachrichtenplattform X eine Userin ihr Fazit zog: "Der Beginn war gut, der Hauptteil ok."

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Internationale Höhepunkte

Während in Österreich eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen war, erlebten andere Regionen totale Phasen. In Reykjavík, Island, wurde die totale Sonnenfinsternis erreicht, wodurch es schlagartig dunkel wurde.

In Spanien versammelten sich die Menschen im Park El Monte De San Pedro in A Coruña für die erste totale Sonnenfinsternis seit 1905, bei der unter anderem der Diamantring-Effekt zu sehen war.

Diamantring-Effekt bei der totalen Sonnenfinsternis in Spanien. © oe24.TV

Dabei entsteht kurz vor oder nach der totalen Phase durch einen letzten grellen Sonnenstrahl durch ein Tal am Mondrand zusammen mit der zart leuchtenden Korona die Illusion eines funkelnden Diamantrings am Himmel.