Chronik
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Haft

Ehepaar brutal ausgeraubt: 22-Jähriger gefasst

© Getty Images
Der Syrer konnte über Lichtbilder aus Überwachungskameras ausgeforscht werden.
OE24 auf Google bevorzugen

Wien. Im Fall eines brutalen Überfalls auf ein betagtes Ehepaar am Margaretengürtel im gleichnamigen Bezirk am 18. Juli konnte nun ein Verdächtiger ausgeforscht werden, gab die Polizei am Mittwoch bekannt. Bei dem Raub wurde der 92-jährige Mann von hinten auf den Kopf geschlagen, als er gerade gemeinsam mit seiner 90-jährigen Frau das Haustor aufsperren wollte. Seiner Ehefrau wurde die Handtasche entrissen. Der 22-Jährige ist in Haft, er zeigte sich geständig.

Auch interessant

Schlägerei unter Kindern und Müttern: 7 Verletzte

Maskierter überfiel Trafik mit Pistole und flüchtete

Messer-Stecher auf Wiener Baustelle gefasst

Festnahme in Wohnung

Durch Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Gruppe Schalek, konnte der Verdächtige am Dienstag in seiner Wohnung festgenommen werden. Der Syrer konnte durch Bilder aus Überwachungskameras überführt werden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Messer-Stecher auf Wiener Baustelle gefasst

ÖVP-Krumböck fordert Akkuzüge als Ersatz für verspätete Elektrifizierung

Cesár stürmt jetzt die Charts

Ehepaar brutal ausgeraubt: 22-Jähriger gefasst

Maskierter überfiel Trafik mit Pistole und flüchtete

Morgenstern "will nur Spaß haben"

Nach Home-Invasion: Trio schoss auf Polizei

600 Millionen-Loch: KTM kämpft ums Überleben

Mutter und Tochter in Wien spurlos verschwunden

Traumstart! "Spider-Man" bricht schon alle Rekorde