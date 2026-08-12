Ehepaar brutal ausgeraubt: 22-Jähriger gefasst

Der Syrer konnte über Lichtbilder aus Überwachungskameras ausgeforscht werden.

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Wien. Im Fall eines brutalen Überfalls auf ein betagtes Ehepaar am Margaretengürtel im gleichnamigen Bezirk am 18. Juli konnte nun ein Verdächtiger ausgeforscht werden, gab die Polizei am Mittwoch bekannt. Bei dem Raub wurde der 92-jährige Mann von hinten auf den Kopf geschlagen, als er gerade gemeinsam mit seiner 90-jährigen Frau das Haustor aufsperren wollte. Seiner Ehefrau wurde die Handtasche entrissen. Der 22-Jährige ist in Haft, er zeigte sich geständig.

Festnahme in Wohnung

Durch Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Gruppe Schalek, konnte der Verdächtige am Dienstag in seiner Wohnung festgenommen werden. Der Syrer konnte durch Bilder aus Überwachungskameras überführt werden.