Das sind die "Austro-Geissens"

Die zwei Steirer sind die schillerndsten Multi-Millionäre Österreichs.

Extravagant. Wie reich genau Walter und Susi Temmer sind, darüber hüllen sich die sympathischen Leibnitzer in vornehmes Schweigen. „Ich sage nur, dass wir und die nächsten zehn Generationen ausgesorgt haben“, grinst Temmer, der sein Vermögen mit dem Handel von Internet-Domains und Immobilien gemacht hat, im ÖSTERREICH-Talk. Sein neuester Streich: die Walter-Temmer-Akademie. Damit will er sein Wissen an ­andere weitergeben und Kunden zum Erfolg verhelfen.

Ihr Lifestyle gleicht dem von Robert und Carmen Geiss: schnelle Autos, eine Luxus-Villa und extravagante Partys. Nur Streit gibt es bei Walter und Susi keinen. Das überlassen sie wirklich den Geissens...