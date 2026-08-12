Vorwürfe nach Baumgartner-Tod: Jetzt spricht Freundin

Exakt am ersten Jahrestag des tragischen Tods von Extremsportler Felix Baumgartner folgt für seine Langzeitpartnerin Mihaela Rădulescu (56) der nächste Schock: Im Internet wurde die TV-Moderatorin heimlich aus der Biografie des verstorbenen Österreicher ausradiert.

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Die Rumänin Mihaela Rădulescu wich Felix Baumgartner bis zu dessen tödlichem Flugunfall im Juli 2025 nie von der Seite. Umso tiefere Wunden reißt nun eine Entdeckung auf der englischen Wikipedia-Seite des Stratosphären-Springers auf. Ausgerechnet am 17. Juli 2026 – dem ersten Todestag des Extremsportlers – wurde der komplette Abschnitt über sein Privatleben und damit auch der Name seiner langjährigen Partnerin gelöscht.

“"Exakt am selben Tag, an dem alle, die Felix kannten, ihm die Ehre erweisen sollten, wurde auch Felix' Wikipedia-Seite verändert. Und der einzige Abschnitt, der gelöscht wurde, war … sein Privatleben. Die letzten zwölf Jahre seines Lebens. Genauer gesagt: ... ich", so Rădulescu traurig.” Mihaela Rădulescu

© Facebook

Gezielte Demütigung

Für die TV-Persönlichkeit fühlte sich die Aktion wie eine gezielte Demütigung an. Es wirke so, als wollte jemand verhindern, dass die Welt erfährt, wie sehr Baumgartner in sie verliebt gewesen sei und dass er die schönste Zeit seines Lebens mit dem "rumänischen Mädchen" verbracht habe.

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Familie nicht gut auf Rădulescu zu sprechen

Wer hinter der Löschaktion steckt, bleibt bislang unklar. Bekannt ist lediglich, dass ein ehemaliger Red-Bull-Mitarbeiter am Todestag im Auftrag der Familie Baumgartners Social-Media-Kanäle übernahm. Ob auch der Wikipedia-Edit von derselben Person ausging, ist ungewiss. Dass das Verhältnis zwischen Baumgartners Angehörigen und Rădulescu extrem angespannt ist, ist kein Geheimnis: Bereits Monate nach dem tödlichen Absturz zeigte sich die Familie gegenüber Medien wenig gut auf die Rumänin zu sprechen. Die Löschung sowie die familiäre Ablehnung haben Spuren bei Rădulescu hinterlassen.

Inzwischen wurde der gelöschte Abschnitt auf Wikipedia von unbekannter Hand wiederhergestellt. Das emotionale Statement der Moderatorin zeigt jedoch, wie tief die Verletzungen ein Jahr nach dem Unglück noch sitzen.