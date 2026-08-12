Schlägerei unter Kindern und Müttern: 7 Verletzte

Zunächst gerieten mehrere Kids in Streit, als sich aber deren Mütter einmischten, eskalierte die Situation völlig.

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Wien. Die wilden Szenen spielten sich am Dienstagabend am Yppenplatz im 16. Wiener Gemeindebezirk ab: Mehrere Kinder gerieten kurz nach 21 Uhr beim gemeinsamen Ballspielen in einem Fußballkäfig in Streit und schlugen sich gegenseitig. Als sich die Mütter auch noch einmischten, eskalierte die Situation völlig.

Ermittlungen laufen

Begonnen hatte der Streit unter den Kindern, die Fußball in dem Käfig spielten, als ein Achtjähriger hinzu kam. Der Bub spielte sehr grob, was die anderen Kinder störte. Diese gingen gesammelt zu ihren Verwandten und beschwerten sich. Eine dieser Mütter - eine Somalierin - ging dann zu der syrischen Mutter des Achtjährigen und es entbrannte eine verbale Auseinandersetzung. Plötzlich schnappte sich die 24-jährige Mutter des groben Kindes dann einen Besen und schlug damit auf die andere Mutter (ebenfalls 24 Jahre alt) ein.

Insgesamt neun Mütter und Kinder prügelten schließlich aufeinander ein. Dabei warf auch jemand ein Kinderfahrrad in die Menge, was eine Frau auf den Kopf traf. Wer das war, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.

Am Ende waren sieben Personen verletzt, auch Kinder erlitten Blessuren. Die 24-jährige Syrerin und die 24-jährige Somalierin wurden ebenso, wie der syrische - allerdings noch strafunmündige - Bub als Beschuldigte geführt. Verletzt waren auch eine 37- und eine 50-jährige Somalierin. Die Berufsrettung Wien versorgte die Beteiligten notfallmedizinisch. Die Polizei ermittelt.