Mord in Baden: Komplize von Facebook-Killer festgenommen

Nach dem Mord an einer 28-Jährigen im niederösterreichischen Kottingbrunn vermeldet die Polizei einen Fahndungserfolg: In Deutschland wurde ein mutmaßlicher Komplize festgenommen.

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Im Fall der Tötung der 28 Jahre alten Katharina in Kottingbrunn (Bezirk Baden) im vergangenen Mai ist am Dienstag ein zweiter Verdächtiger festgenommen worden. Der mutmaßliche Komplize des 27-jährigen Steirers Christian F., der als Hauptverdächtiger wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft sitzt, wurde in Deutschland gefasst und soll demnächst nach Österreich ausgeliefert werden.

Der Deutsche, der wegen des Verdachts der Beihilfe zum Mord international gesucht worden war, soll nach Angaben des Hauptverdächtigen bei der Tötung der Frau dabei gewesen sein. Geschossen soll aber der 27-Jährige selbst haben. Er gab laut einem Medienbericht an, seinen mutmaßlichen Komplizen aus Angst bisher nicht erwähnt zu haben.

Eltern fanden 28-Jährige leblos in ihrer Wohnung

Die 28-Jährige war am 14. Mai von ihren Eltern leblos in ihrer Wohnung entdeckt worden, nachdem diese sie nicht erreicht hatten. Eine Obduktion ergab, dass die Frau erschossen worden war. Zunächst war auch ein Sturz als Todesursache infrage gekommen.

Der 27-Jährige soll mit der Frau ein Verhältnis gehabt haben. Auf die Spur des Verdächtigen kamen die Kriminalisten durch die Auswertung der Handydaten. Die beiden dürften sich auf Facebook kennengelernt haben. Geschossen haben soll der Sportschütze mit einer legal besessenen Waffe. Er befindet sich seit 22. Mai in Untersuchungshaft.

Über das Motiv und die genauen Umstände gab der Hauptverdächtige Christian F. seit seiner ersten Einvernahme bereits mehrere Versionen zu Protokoll: Zunächst sprach er davon, dass sie ihn als Lover schlecht bewertet und ausgelacht habe, dann erzählte er davon, dass sie ihn zu schnell heiraten und Kinder haben wollte, was ihn in Stress und Panik versetzte, dann war es die Mafia und jetzt soll plötzlich der nun gefasste Geschäftspartner seiner Pleite-Baufirma (mit dem er zuletzt zusammengewohnt und die Nächte durchgezockt haben soll) mit zum Date zu seinem Facebook-Aufriss gefahren sein. Als die beiden zu streiten und zu rangeln angefangen hätten, habe F. im Tunnelblick die Frau erschossen.