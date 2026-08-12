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Betrunkene Lenkerin (71) kracht gegen Lkw

© BFVRA/Erwin Irzl
Der 52-jährige Kraftfahrer konnte nicht mehr ausweichen.
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Stmk. Eine alkoholisierte Pkw-Lenkerin aus der Südsteiermark ist am Dienstagnachmittag mit einem Lkw zusammengestoßen und dabei verletzt worden. Der 52-jährige Fahrer des Schwerfahrzeugs konnte der auf seine Fahrbahnseite geratenen Lenkerin nicht mehr ausweichen. Die Frau wurde ins LKH Feldbach gebracht. Ein Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung, teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit.

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Die Pensionistin war bei Halbenrain (Bezirk Südoststeiermark) kurz nach 16.00 Uhr auf der L259 von Klöch kommend in Richtung Hürth gefahren, als sie auf die linke Fahrbahnseite geriet und gegen den entgegenkommenden Lkw krachte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw einige Meter weit weggeschleudert.

Der Lkw kam quer über die Fahrbahn ragend zum Stillstand. Der Fahrer des Schwerfahrzeugs blieb unverletzt und eilte der Frau zu Hilfe. Da die Fahrertür des Autos klemmte, half er der 71-Jährigen über die Beifahrerseite aus dem Wrack. Die Landesstraße war für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten bis etwa 19.00 Uhr gesperrt.

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