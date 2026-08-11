Chronik
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Wilder Raubzug

19 Straftaten auf Freigang-Flucht

Zwei österreichische Polizeiautos mit gut sichtlichem POLIZEI-Schriftzug seitlich.
© Apa
Ein 16-jähriger Häftling nutzte seinen Freigang in Innsbruck zur Flucht und beging 19 Straftaten in Ober- und Niederösterreich. Eine Fahrzeugpanne auf der S10 brachte die Polizei schließlich auf seine Spur.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf, der bereits in Innsbruck eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt, hat sich während eines Ausgangs aus dem Gefängnis abgesetzt und dürfte auf der Flucht in Ober- und Niederösterreich 19 Straftaten begangen haben. Inzwischen ist der Teenager zurück in der Justizanstalt Innsbruck, so die Polizei Oberösterreich.

Auch interessant

Seglerin starb, weil Motorbootfahrer aufs Handy schaute

Rückruf ausgeweitet: Diese zwei beliebten NÖM-Joghurts sind betroffen

Lehrer soll auf Dorffest 15-Jährige vergewaltigt haben

Am 19. Juni war der Häftling in Innsbruck entkommen. In den folgenden Wochen soll er gemeinsam mit einem 21-jährigen Bekannten Eigentumsdelikte in den Bezirken Amstetten, Perg, Freistadt und Urfahr-Umgebung begangen haben. Am 25. Juli waren die beiden laut Ermittlungen gemeinsam mit drei weiteren mutmaßlichen Mittätern in einem gestohlenen Pkw auf der Schnellstraße S10 Richtung Freistadt unterwegs. Wegen einer Panne mussten sie das Fahrzeug bei Kefermarkt zurücklassen. Kurz darauf wurde eine Fahndung eingeleitet und die Männer festgenommen. Der 16-Jährige wurde wieder in die Justizanstalt Innsbruck überstellt, der 21-Jährige sitzt in St. Pölten in U-Haft, die drei anderen Verdächtigen wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Rückruf ausgeweitet: Diese zwei beliebten NÖM-Joghurts sind betroffen

Rennradfahrer (18) donnert bei Abfahrt gegen Fels: tot

Freisprüche für 4 Katzenquäler:Gericht ermittelt gegen Hasspostings

Lehrer soll auf Dorffest 15-Jährige vergewaltigt haben

Gastherme demontiert: Explosionsgefahr in Wien

19 Straftaten auf Freigang-Flucht

Einkaufshelfer stahlen Gehbehindertem 9.000 Euro

Seglerin starb, weil Motorbootfahrer aufs Handy schaute

Mord-Alarm um toten Syrer (26) in Wien!

"Mäcci-Baby" Emily bekommt  Mega-Geschenk