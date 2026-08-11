Rückruf ausgeweitet: Diese zwei beliebten NÖM-Joghurts sind betroffen

Bei NÖM gibt es einen weiteren Produktrückruf. Nach einem Vanille-Joghurt ist nun auch ein beliebtes Tiramisu-Joghurt betroffen – Grund ist ein nicht gekennzeichnetes Allergen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die NÖM AG hat ihren aktuellen Produktrückruf ausgeweitet. Bereits am Montag wurde das NÖM Mix Vanille-Joghurt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.08. vorsorglich zurückgerufen.

Nun kommt ein weiteres Produkt dazu: Betroffen ist das NÖM Cremix Tiramisu, 180 g, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 22.08.

Der Grund für den Rückruf ist bei beiden Produkten derselbe: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Joghurt Spuren von Pistazie enthält. Das Allergen ist jedoch nicht auf der Verpackung angegeben.

Für Allergiker gilt besondere Vorsicht

Für Menschen mit einer Pistazien-Allergie besteht damit ein mögliches Gesundheitsrisiko. Sie werden ausdrücklich aufgefordert, die betroffenen Produkte nicht zu konsumieren.

Für Personen, die keine Pistazien-Allergie haben, ist der Verzehr laut NÖM hingegen unbedenklich.

Joghurt kann zurückgebracht werden

NÖM bittet Konsumenten, die betroffenen Produkte mit den genannten Mindesthaltbarkeitsdaten zurückzubringen. Die Ware wird an der Verkaufsstelle auch ohne Vorlage eines Kassenbons ersetzt.

Die Handelspartner wurden laut Unternehmen bereits informiert und aufgefordert, die betroffenen Produkte umgehend aus den Regalen zu nehmen. NÖM betont, dass der Rückruf aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes erfolgt. Das Unternehmen erklärt zudem, dass die eigene Qualitätssicherung alle notwendigen Maßnahmen ergreife, um derartige Vorfälle künftig zu vermeiden.