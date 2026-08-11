NÖM warnt Kunden
Rückruf ausgeweitet: Diese zwei beliebten NÖM-Joghurts sind betroffen
Die NÖM AG hat ihren aktuellen Produktrückruf ausgeweitet. Bereits am Montag wurde das NÖM Mix Vanille-Joghurt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.08. vorsorglich zurückgerufen.
Nun kommt ein weiteres Produkt dazu: Betroffen ist das NÖM Cremix Tiramisu, 180 g, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 22.08.
Der Grund für den Rückruf ist bei beiden Produkten derselbe: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Joghurt Spuren von Pistazie enthält. Das Allergen ist jedoch nicht auf der Verpackung angegeben.
Für Allergiker gilt besondere Vorsicht
Für Menschen mit einer Pistazien-Allergie besteht damit ein mögliches Gesundheitsrisiko. Sie werden ausdrücklich aufgefordert, die betroffenen Produkte nicht zu konsumieren.
Für Personen, die keine Pistazien-Allergie haben, ist der Verzehr laut NÖM hingegen unbedenklich.
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Joghurt kann zurückgebracht werden
NÖM bittet Konsumenten, die betroffenen Produkte mit den genannten Mindesthaltbarkeitsdaten zurückzubringen. Die Ware wird an der Verkaufsstelle auch ohne Vorlage eines Kassenbons ersetzt.
Die Handelspartner wurden laut Unternehmen bereits informiert und aufgefordert, die betroffenen Produkte umgehend aus den Regalen zu nehmen. NÖM betont, dass der Rückruf aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes erfolgt. Das Unternehmen erklärt zudem, dass die eigene Qualitätssicherung alle notwendigen Maßnahmen ergreife, um derartige Vorfälle künftig zu vermeiden.
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