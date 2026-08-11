"Mäcci-Baby" Emily bekommt  Mega-Geschenk

Eigentlich wollte Monica ins Spital, doch Tochter Emily hatte andere Pläne. Wegen plötzlicher Wehen gab es einen ungeplanten Stopp bei McDonald’s in Wien-Simmering – wo das Baby zur Welt kam.

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Der Weg ins Krankenhaus verlief völlig anders als gedacht. Monica war bereits unterwegs, als die Wehen rasch stärker und regelmäßiger wurden. An ein langes Warten war nicht mehr zu denken. Im McDonald’s-Restaurant in der Jedletzberger Straße in Wien-Simmering wurde die kleine Emily schließlich geboren – etwa einen Monat früher als geplant.

Rettungssanitäter begleiteten die spontane Geburt vor Ort und erhielten Unterstützung vom McDonald’s-Team. Auch Vater Vasile traf kurz nach dem Geschehen am Ort des Geschehens ein. Er kam direkt von seiner Nachtschicht und konnte Mutter und Tochter wenig später in die Arme schließen. Für das Restaurant-Team blieb dieser Moment ebenfalls unvergesslich.

Besondere Überraschung im Restaurant

Einige Wochen nach dem Vorfall kehrte die Familie an den Ort der Geburt zurück. McDonald’s hatte Monica, Vasile und die kleine Emily zu einem Treffen eingeladen. Dabei gab es eine besondere Überraschung für das sogenannte Mäcci-Baby: Vom dritten bis zum 18. Geburtstag darf Emily jedes Jahr ihren Kindergeburtstag kostenlos bei McDonald’s mit Familie und Freunden feiern.

Zusätzlich erhielt die Familie eine personalisierte Gutscheinkarte, einen McDonald’s-Hochstuhl sowie diverse Baby-Geschenke wie Strampler, Schnuller und Lätzchen.

Erinnerungen für die Zukunft

Um das Ereignis festzuhalten, wurde der Familie außerdem ein professionelles Familien- und Neugeborenen-Shooting geschenkt.

"Dass in einem unserer McDonald’s Restaurants ein Kind zur Welt kam, ist wirklich außergewöhnlich", erklärt Harald Marschalek, Franchisenehmer der Filiale in der Jedletzberger Straße. Er betonte, wie froh alle über das schnelle Eintreffen der Einsatzkräfte und den guten Verlauf der Geburt seien. Das Team freue sich nun auf künftige Besuche von Emily – wenn auch hoffentlich etwas weniger aufregend als beim ersten Mal. Für das Mädchen wird der Ort wohl immer eine ganz besondere Bedeutung behalten.